Kan ik mijn jonge kind al noten en pinda’s geven?

Noten en pinda’s bevatten veel goede voedingsstoffen. Ook voor jonge kinderen is een kleine hoeveelheid elke dag prima. Denk aan pindakaas of 100% notenpasta zonder zout of suiker. Wat ook kan: maal of hak de noten fijn en strooi ze in de yoghurt of over de warme maaltijd.

Al jong beginnen met het geven van noten of pinda’s heeft voordelen, schrijft het Voedingscentrum. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een hoger risico op een noten- of pinda-allergie, later minder vaak een allergie hiervoor ontwikkelen als ze al jong noten en pinda’s krijgen.

Allergie? Vraag hulp

Vermoed je dat jouw baby, dreumes of peuter een allergie heeft voor pinda’s of noten? Of denk je dat jouw kind een hoger risico loopt op een allergie? Neem dan contact op met de huisarts of het consultatiebureau. Daar kunnen ze uitzoeken of je kind echt allergisch is en hoe erg de allergie is. Als je een sterk vermoeden hebt dat je kind klachten krijgt na het eten van pinda’s of noten, is het beter om je kind geen noten of pinda’s te geven tot uitgezocht is wat er aan de hand is.

Geen hele noten

Let op: geef kinderen onder de 4 geen hele pinda’s of noten. Bij jonge kinderen zijn het gebit en de mondspieren nog niet volledig ontwikkeld. In hele noten kunnen ze zich verslikken. Ook oudere kinderen kunnen zich nog verslikken. Eet zoveel mogelijk rustig aan tafel en blijf er altijd bij als je ze hele noten geeft. Ben je onzeker, geef dan gemalen noten of notenpasta.(voedingscentrum.nl)