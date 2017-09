Juspol traint medewerkers project Legalisatie

🕔 20.sep 2017

Het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) brengt alles in kaart dat moet zorgen voor het welslagen van het project Legalisatie. In dat kader worden de medewerkers die speciaal voor dit project zijn aangetrokken op diverse gebieden getraind.

De groep zal vanaf woensdag 20 september ingezet worden bij de unit van de afdeling Vreemdelingen Zaken in het Surpost-gebouw op het Kerkplein.

De medewerkers zijn drie dagen getraind in een aantal vaardigheden die betrekking hebben op de taken en werkzaamheden. Aan de orde kwamen onder andere klantvriendelijkheid en stressbestendigheid.

Er is een speciale sessie gehouden over hoe om te gaan met corruptie gevoelige zaken. Ook is het personeel getraind om te kunnen documenteren, digitaliseren en hoe ze een aanvraag moeten beoordelen. Onderdirecteur Vreemdelingenzaken, Rachelle Groenveld, zegt dat de groep enthousiast is om aan de slag te gaan.

‘We hebben tot nu toe flinke, enthousiaste, en gemotiveerde mensen in de groep gezien. Wij verwachten dat de mensen foutloos hun werkzaamheden zullen uitoefenen en dat ze goede beslissingen kunnen nemen gedurende de komende drie maanden. We hopen ook dat de dienstverlening naar de cliënten toe zo soepel mogelijk zal geschieden’, geeft OD Groenveld aan.

Minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie sprak de groep moed in, om hard hun best te doen zodat ze alle zaken binnen de gestelde periode zullen afhandelen. Het project is volgens de bewindsman een zeer belangrijk project voor de regering.

‘We willen hiermee voorkomen ervan beschuldigd te worden dat wij geen goede mogelijkheden hebben om mensenhandel te voorkomen en het vraagstuk rondom illegale mensensmokkel ter hand te nemen, zegt minister Welzijn. Hij wees de medewerkers op hun verantwoordelijkheid, een stukje integriteit en eerlijkheid die zij op de werkvloer zullen moeten tonen.

Vanaf woensdag 20 september mogen vreemdelingen die voor 1 juli 2017 legaal Suriname zijn binnengekomen, zich begeven naar de unit voor een aanvraag van een geldige verblijfsvergunning.

De unit is van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 19.30 uur open voor legalisering.(GFC)