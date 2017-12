Jongen laat leven bij steekpartij

De 23-jarige Reynold Bendt liet vrijdag na en steekpartij aan de Peleletepoestraat het leven. De politie van Uitvlugt deed na een telefonische melding van een steekpartij het adres aan. Daar aangekomen werd het slachtoffer levenloos op het wegdek aangetroffen.

Volgens verklaring van omstanders kreeg het slachtoffer door tot nog toe onbekende redenen mot met een andere jongen. Op een bepaald moment ging zijn tegenstander zijn woning binnen, bewapende zich met een scherp voorwerp, waarmee hij Reynold verwondde.

Na zijn daad maakte de verdachte zich uit de voeten met medeneming van het scherp voorwerp. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het levenloos lichaam is voor obductie in beslag genomen.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Door een politieambtenaar is de 20-jarige verdachte Mark S. vandaag overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. De ambtenaar verklaarde tegenover zijn collega’s dat de ouders van Mark hem hebben benaderd om de jongeman over te dragen. Ook het scherpvoorwerp is terecht.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Mark ingesloten. Het motief is nog onduidelijk. De afdeling Kapitale Delicten onderzoekt deze zaak verder.(GFC)