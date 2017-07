Jonge vrouw doodgebeten in ‘menstruatiehut’

🕔 11.jul 2017

Een vrouw van 18 is in Nepal doodgebeten door een gifslang toen zij vanwege haar menstruatie was verbannen naar een ‘menstruatiehut’.

Tulasi Shahi werd tweemaal gebeten. De familie bracht haar niet naar een ziekenhuis, maar naar de dorpssjamaan. Na zeven uren gaf zij de geest.

Chhaupadi is een oeroud hindoeïstisch gebruik. Vrouwen worden tijdens hun menstruatie en na de bevalling geïsoleerd omdat, zo wil het geloof, anders allerlei rampspoed de gemeenschap zal treffen.

In Nepal is het gebruik al sinds 2005 verboden, maar het wordt in zowel de grote steden als op het platteland nog steeds uitgevoerd.