Jonge dief steelt fiets, uit wraak krijgt hij deze vernederende tattoo op voorhoofd

🕔 14.jun 2017

Een fiets stelen van een man met één been? Natuurlijk is dat niet bepaald netjes. De manier waarop een tatoeëerder uit Brazilië het recht vervolgens in eigen handen nam, stemt echter nog veel meer tot nadenken.

Maycon Wesley plantte de jonge dief op een stoel en plaatste met inkt een vernederende boodschap op zijn voorhoofd. “Eu sou ladrão e vacilão”, klinkt het in het Portugees. Oftewel: “Ik ben een dief en een loser.” Nadat hij de tattoo ‘afgewerkt’ had, vroeg hij nog treiterig aan de jongen of hij het resultaat mooi vond.

Het slachtoffer zei tegen lokale media dat hij in een dronken bui struikelde over de fiets. Daarop bonden de mannen hem vast en namen ze hem mee. Op de videobeelden is te zien hoe de bange tiener in een stoel zit terwijl de cameraman hem lachend laat weten: “Dit gaat pijn doen”.

Sympathisanten zijn via internet een actie begonnen om geld op te halen voor de tiener, zodat hij de tatoeage kan laten verwijderen.

De feiten vonden vorige vrijdag plaats. Toen zijn familie dit filmpje onder ogen kreeg, werd de politie verwittigd. Wesley en zijn vriend Ronildo Moreira de Araujo -zijn stem is te horen in de video- zijn intussen opgepakt wegens foltering.(HLN.be)