Jeugd Correctie Centrum neemt nieuw onderwijsblok in gebruik

🕔 08.dec 2017

Het Jeugd Correctie Centrum (JCC) ondergebracht te Santo Boma heeft een nieuw onderwijsblok in gebruik genomen. Op 5 december vond dit heugelijk feit plaats. Het Jeugd Correctie Centrum heeft als missie een bijdrage te leveren aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de samenleving.

Dit wenst het centrum te bereiken door het gedrag van de jeugdigen die met criminele activiteiten in aanraking zijn gekomen te corrigeren. Door middel van begeleiding en het ontplooien van scholing en vormingsactiviteiten krijgen deze jongeren de kans een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan te leiden.

De coördinator van het Jeugd Correctie Centrum, Georgine Acton, vindt het project goed uitvallen voor de doelgroep. Zij ziet de ingebruikname van het onderwijsblok als een belangrijk moment. Op een verantwoorde wijze zullen strafrechtelijke minderjarigen sociaal – pedagogisch begeleid worden in het Jeugd doorgangscentrum. Deze groep wordt in staat gesteld vanaf de inverzekeringstelling tot na de eventuele berechting onderwijs te genieten.

Het onderwijs bij het JCC is aangepast, waar er eerder volgens het regulier onderwijssysteem werd gewerkt is de leiding nu overgestapt naar de vakopleiding in module systeem. De jeugdigen zijn meer praktisch bezig en na het uitzitten van hun straf is het weer gangbaar om aan te sluiten op het regulier onderwijs.

Danielle Beeldsnijder, coördinator van het Jeugd Doorgangscentrum Opa Doelie, geeft aan dat de ingebruikname van dit nieuw onderwijsblok voor de jeugdigen met inzet is geweest van actoren binnen Justitie en Politie, de leiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren als ook externe actoren.

“De gebouwen zijn er, maar door gebrek aan de financiële middelen zal er gefaseerd gewerkt worden aan de gebouwen om de jeugdigen geheel op het complex te krijgen. Het belangrijkste is dat er meer hoop en perspectief te bieden zal zijn en er zal ook steeds gewerkt worden aan het in elkaar zetten van mooie programma’s”, voegde coördinator Beeldsnijder eraan toe.

“Ik zeg graag iets als het om kinderen gaat, vooral als het gaat over het onderwijs. Als je bent opgesloten en je het Gewoon Lager Onderwijs hebt doorlopen kun je na de vrijlating verder naar Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). De jeugdigen begeleiden is niet gemakkelijk. Ik hoop het allerbeste. Ik ben blij dat ik ook getuige mocht zijn van deze activiteit en hoop dat het niet hierbij blijft, maar dat ik ook het eindresultaat mag zien”, meent Jeugdofficier Marie Mettendaf, die ook aanwezig was.

De jeugdigen van JCC werden in verband met kinderdag verrast met een optreden van de Penitentiaire kapel, terwijl zij van een hapje en een drankje genoten.(GFC)