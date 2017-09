JCI Nilom kiest bestuur 2018

🕔 30.sep 2017

In een kleurrijke General Meeting heeft de Junior Chamber International (JCI) Nilom een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2018.

Junior Chamber International is een internationale organisatie van jongeren in de leeftijdsklasse 18 tot en met 40 jaar die als hoofddoel heeft het creëren van duurzame positieve verandering en stimuleren van ontwikkelingskansen voor jongeren in de wereld.

Elk jaar wordt rond deze periode van het jaar, het bestuur voor het komend jaar gekozen en ook dit jaar heeft de organisatie een daverend team, die zich sterk zal maken voor het leiden van deze organisatie.

De gekozen Local President voor het jaar 2018, Dhr. Gilian Pooters, is een zeer actieve Surinaamse burger met onvoorwaardelijke liefde voor ons land, Hij zal samen met zijn overige bestuursleden, t.w: Mario Vermeer (Local Secretary), Andy Tjoe A Long (Vice President Internal), Leon Campagne (Vice President External) en Guillermo Castilion (Penningmeester), sturing geven aan deze organisatie.

Het huidige bestuur onder leiding van Local President Moreno Jackson heeft voor continuïteit van de organisatie gezorgd. De gedachte bij JCI “One Year To Lead” houdt in dat de functies, zowel van het bestuur als van de commissies, jaarlijks opnieuw worden ingevuld. Op deze wijze, worden zoveel mogelijk leden in de gelegenheid gesteld om de kennis en tools welke zij ontvangen, in de praktijk uit te voeren.

Het gekozen bestuur heeft onder andere als taak, om binnen de samenleving jonge leiders van verschillende achtergronden te identificeren en hen te interesseren om deelgenoot te worden van de organisatie. Dit zorgt niet alleen voor het voortbestaan van de organisatie maar zeker ook dat er waardige leiders worden afgeleverd aan de maatschappij.

Het thema voor het jaar 2018 is: “ Creating Opportunities For Every Ambition”.

Foto: JCI Nilom Board 2018 van links naar rechts: Andy Tjoe A Long, Guillermo Castillion, Gilian Pooters, Mario Vermeer en Leon Campagne(GFC)