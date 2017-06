Jacon Consultancy van start bij EBS

🕔 22.jun 2017

Dinsdag vond er op het hoofdkantoor van de Energiebedrijven Suriname (EBS) een ontmoeting plaats met de vertegenwoordigers van Jacob Consultancy. Dit consultancy bureau is door de regering aangetrokken om het operationeel en financieel functioneren van de EBS in kaart te brengen.

Jacob Consultancy zal de regering adviseren over de realisatie van de gewenste efficiëntieslagen binnen de energiesector.

De energiesector is een dure, maar heel belangrijke sector voor de kwaliteit van het leven en ook de economische ontwikkelingen van ons land. De afgelopen periode is er daarom binnen diverse groepen in de samenleving veel discussie geweest over de kostprijs van elektriciteit.

De komst van Jacobs Consultancy wordt daarom toegejuicht, vooral daar zij reeds bekend is in Suriname. Dit consultant bureau heeft enkele jaren geleden eveneens werkzaamheden verricht bij Staatsolie.

Tijdens de ontmoeting was ook de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad aanwezig. Hij sprak in zijn introductie over het streven van de overheid naar een gezonde en transparante elektriciteitsvoorzieningssector in het algemeen en een gezond elektriciteitsbedrijf in het bijzonder.

Volgens laatstgenoemde beslaan de overheidssubsidies ten behoeve van de energiesector 6 tot 7% van het Bruto Nationaal Product. Dit kan niet langer worden gehandhaafd. De overheid heeft daarom de uitdaging om deze subsidies op korte termijn terug te brengen.

Jacobs Consultancy zal zowel de processen als de financiële positie van de EBS nauwkeuring bekijken om de verbetergebieden te identificeren. Daarnaast zal zij een strategie ontwikkelen die de sector weer op spoor moet brengen richting de gewenste financieel duurzame en commerciële basis, om de huidige en toekomstige vraag naar elektriciteit te kunnen garanderen.

De Chief Executive Officer van de EBS, Rabindre Parmessar, gaf te kennen dat de Overheid met de aanname van de Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname (EAS) de eerste stap heeft gezet om de elektriciteitsvoorzieningssector te ordenen.

Een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van de EAS is het voorbereiden van het Elektriciteit Sector Plan (ESP) die de strategie en regulering van de sector vast stelt.

De samenleving heeft hoge verwachtingen van de EBS, daar zij met het oog op haar verdere ontwikkeling belang heeft bij een duurzame elektriciteitsvoorziening. De EBS verwelkomt derhalve elke actie van de overheid die gericht is op het waarborgen van de publieke belangen in de elektriciteitsvoorzieningssector.(GFC)