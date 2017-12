Italiaanse rechter beslist: ‘Like’ is ook terrorisme

🕔 14.dec 2017

Een ‘Like’ op Facebook onder een video van Islamitische Staat is een “duidelijk bewijs van schuld” aan terrorisme en degene die de Like plaatste, mag dan ook achter slot en grendel.

Dat oordeelde het Italiaanse Hof van Cassatie dinsdag.

De 25-jarige Kosovaar Gaffur Dibrani had, toen hij nog in Italië woonde, “documenten en bestanden van jihadistische propaganda” op zijn Facebookpagina.

Hij was daarvoor in 2016 gearresteerd en uit Italië gedeporteerd. Het Hof had tweemaal geoordeeld dat hij alleen maar een Like had geplaatst en de video’s niet eens had gedeeld.

De aanklager was het daar niet mee eens. Hij vond dat Dibrani “openlijk steun had betuigd aan de militanten”.

Het Hof ging dinsdag met de vervolging mee en oordeelde dat het feit dat Dibrani alleen maar op Like had geklikt, zijn handelingen niet minder ernstig maakte en dat de man opnieuw berecht moest worden.