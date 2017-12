Israëlische parlementariër dreigt moeder gedetineerde te vermoorden

“Je zoon is een hond. Je komt naar het uitschot dat hier in de gevangenis zit, dat je ziet als familie.” Woorden van Oren Hazan, parlementariër in de Israëlische Knesset en lid van de Likudpartij van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Hazan was aan boord gestapt van een bus die vanuit de Gazastrook reed naar een Israëlische gevangenis, waar Palestijnen – in strijd met internationaal recht – gevangen worden gehouden nadat zij waren opgepakt in door Israël bezette gebieden.

In de bus begon hij een tirade tegen onder meer een moeder die haar zoon ging bezoeken.

De parlementariër plaatste de beelden van zijn scheldkannonade aan “het uitschot” uit “het riool van Gaza”, die hij deed in bijzijn van leden van het Internationale Rode Kruis, ook op Facebook met een oproep hem te helpen “deze terroristische bezoeken” te voorkomen.

Het Internationale Rode Kruis riep Israël op de veiligheid en waardigheid te garanderen van Palestijnen die hun gedetineerde familieleden willen bezoeken, nadat Hazan de moeder met de dood had bedreigd.