🕔 16.dec 2017

Een ongewapende gehandicapte man is vrijdag doodgeschoten door het Israëlische leger, dat het vuur opende op een groep demonstranten.

Ibraheem Abu Thurayeh (29) werd met nog drie Palestijnen doodgeschoten toen hij demonstreerde tegen de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

Hij verloor in 2008 beide benen tijdens een Israëlische aanval op een Palestijns vluchtelingenkamp. Hij werd destijds onder schot genomen omdat hij de Israëlische vlag bij de grens verving voor de Palestijnse.

Hoewel hij in een rolstoel zat, deed hij toch zeer regelmatig mee aan betogingen tegen de Israëlische bezetting.

Ibrahim Abu Thurayeh, a 29-year-old Palestinian from Gaza who lost his legs in an Israeli airstrike which also destroyed his home in 2008. Despite living under siege in Gaza, Ibrahim went on living – not just for himself, but for his family. Today Ibrahim was murdered by Israel. pic.twitter.com/dFclhrfs19

— Gary Spedding (@GarySpedding) 16 december 2017