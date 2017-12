Is wijn gezonder dan bier?

🕔 20.dec 2017

Het wordt wel eens gedacht dat wijn gezonder is dan bier, vanwege de antioxidanten in met name rode wijn, maar het is niet zo, meldt het Voedingscentrum.

Voor alle soorten alcohol geldt het principe: hoe meer je drinkt, hoe groter de kans op schade aan je lichaam en ziektes. Dat geldt voor bier, wijn en sterkte drank.

Er zijn onderzoeken die hebben aangetoond dat een glaasje alcohol per dag de kans op hart- en vaatziekten, longkanker en diabetes type 2 verkleint. Daarentegen vergroot het weer de kans op borstkanker. Welke soort alcohol gebruikt werd, maakte niet uit. Uit voorzorg is het advies daarom om geen alcohol te drinken, of maximaal 1 glas per dag.(voedingscentrum.nl)