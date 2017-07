Is rood vlees gezond of niet?

🕔 02.jul 2017

Als er één voedingsmiddel is waarover regelmatig discussie ontstaat, dan is het wel rood vlees. De ene keer lees je dat het allemaal geen kwaad kan, het volgende moment is rood vlees plotseling extreem kankerverwekkend.

Hoe zit het echt in elkaar? Is rood vlees echt zo ongezond? Of ligt het er gewoon aan welke vleessoort je eet?

Kankerverwekkend?

Wat vaak naar voren komt uit allerlei onderzoeken, is dat mensen die veel rood vlees eten een groot risico lopen om darmkanker te krijgen. Echter, veel van deze onderzoeken zijn ongegrond, schrijft dokterdokter.nl.

In plaats van een onderzoek te doen in de praktijk (experiment), worden er slechts een hoop data verzameld en geanalyseerd (observatie). Daaruit blijkt dat mensen die met regelmaat rood vlees eten iets vaker darmkanker hebben dan zij die dat niet eten. Tja. Is dit nu reden tot paniek?

Zorgen om je gezondheid

Het antwoord is: nee. Wanneer je je echt zorgen wilt maken om je gezondheid, kun je je beter op andere factoren richten. Zoals je slaaptekort, rookverslaving, alcoholconsumptie (zéker na feestdagen!) en stressperiodes. Onvoldoende nachtrust en te veel stress zijn voor veel mensen waarschijnlijk een veel grotere bedreiging voor hun gezondheid dan dat ene stukje rood vlees in de zoveel tijd.

Is rood vlees gezond?

Zo ongezond als het roken van een paar sigaretten per dag of het instorten na een stressvol jaar op je werk waar je geen voldoening meer uit haalt is rood vlees zeker niet. Maar is het echt gezond? In zekere zin zou je kunnen stellen dat ons lichaam er op ingesteld is om rood vlees te verwerken. Immers, miljoenen jaren geleden joegen onze voorouders op prooien en was rood vlees soms de buit van de dag. Wellicht zal de één rood vlees beter of makkelijker kunnen verwerken dan de ander, maar volledig ongezond is het absoluut niet.

Rood vlees eten: hier moet je op letten

Wat je ook doet of eet, zorg dat je alles met mate eet en er bewust van bent wát je eet. Dit geldt eveneens voor rood vlees. Ga bij jezelf na: is dit vlees onbewerkt? Waar komt dit vlees vandaan? Weet ik wat er straks op mijn bord komt te liggen? Daarnaast is het belangrijk dat je het vlees goed klaarmaakt. Niet snel even op hoog vuur, maar juist langzaam op een middelmatig vuurtje. Zo voorkom je dat de voedingsstoffen in het vlees ‘verbranden’ waardoor er allerlei kankerverwekkende stoffen vrijkomen. In plaats daarvan geef je het de tijd om goed warm te worden, ook van binnen. Ook lekker (al vergt het wel enig geduld): vlees stoven op laag vuur. Heerlijk voor koude, winterse dagen.

Rood vlees en het milieu

Rood vlees heeft een erg grote ecologische voetafdruk. Dat houdt in dat het erg veel grondstoffen kost om een stukje rood vlees bij jou op je bord te krijgen. Het kost heel veel (schoon drink-)water en heel veel landbouwgrond om de rund de voeding te geven die het nodig heeft om vervolgens geslacht te worden voor zijn vlees. Houd het eten van vlees bij maximaal één tot twee keer per week.

Conclusie: geniet van een goed bereid stukje echt rood vlees, maar geniet met mate.(dokterdokter.nl)