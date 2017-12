Is rauwe melk gezond?

🕔 05.dec 2017

Er zijn mensen die hun melk graag vers van de koe, geit of een ander dier drinken. Soms om de smaak, soms om gezondheidsredenen. Het drinken van rauwe melk is niet gezonder dan gepasteuriseerde of verhitte melk. Sterker nog: Het is mogelijk dat er ziekmakende bacteriën in zitten.

Of rauwe melk gezonder is dan gepasteuriseerde melk uit de supermarkt, is tot nu toe nog niet overtuigend aangetoond. Er wordt beweerd dat rauwe melk meer antilichamen, vitamines en goede bacteriën bevatten. Die zouden het afweersysteem versterken. Maar de onderzoeken over de gezondheidseffecten van rauwe melk spreken elkaar tegen. Doorslaggevend wetenschappelijk bewijs dat die extra stoffen in rauwe melk echt iets doen voor je gezondheid, is er niet.

Risico’s rauwe melk

Wat we wel zeker weten, is dat het risico op een voedselinfectie wel groter is als je melk rauw drinkt. Dat zegt de Europese voedselautoriteit EFSA in een artikel. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt hiervoor. In rauwe melk kunnen verschillende bacteriën voorkomen, zoals campylobacter, listeria, salmonella en E. coli. De bacteriën komen tijdens het melken van de koe of tijdens het bewaren in de melk. Je loopt het risico op een bacteriële voedselinfectie, die je behoorlijk ziek kan maken. Het is helaas onduidelijk om hoeveel ziektegevallen het per jaar gaat. In ieder geval zijn er in de EU tussen 2007 en 2013 27 uitbraken gemeld.

Je kunt rauwe melk veilig drinken als je het eerst kookt. De bacteriën worden dan gedood.

Kwetsbare groepen

Voor sommige mensen is het extra belangrijk om geen rauwe melk te drinken en om geen producten te eten waarin rauwe melk verwerkt is (zoals rauwmelkse kaas). De groepen die extra moeten opletten, zijn:

Zwangeren

Baby’s en jonge kinderen

Ouderen

Mensen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld door ziekte)

Deze mensen hebben vaak een verminderde weerstand en zijn gevoeliger voor voedselinfecties. Ze worden niet altijd vanzelf beter na een voedselinfectie. Een voedselinfectie brengt voor deze risicogroepen dan ook meer gevaar met zich mee. Voedselhygiëne is voor iedereen een punt van aandacht, maar voor kwetsbare groepen is het extra belangrijk.(voedingscentrum.nl)