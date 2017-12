Is pindakaas gezond?

🕔 08.dec 2017

100% pindakaas of notenpasta zonder toegevoegd suiker en zout valt in de Schijf van Vijf. Deze soorten zijn dus gezond broodbeleg, ook voor je kind. Aan veel potten pindakaas en notenpasta is zout en suiker toegevoegd. Dat is een minder gezonde keuze, schrijft het voedingscentrum.nl.

In pindakaas zit over het algemeen voornamelijk gemalen pinda’s. Pinda’s zijn eigenlijk geen noten, maar peulvruchten. Toch worden pinda’s vanwege hun eigenschappen en samenstelling tot noten gerekend. Aan pindakaas wordt vaak olie, zout en/of suiker toegevoegd. Maar er zijn ook soorten pindakaas verkrijgbaar zonder toegevoegd zout en suiker. Die zijn beter voor je gezondheid.

Noten en pinda’s beschermen tegen hartziekten

Het eten van ongezouten noten waaronder pinda’s verlaagt het LDL-cholesterol en verkleint de kans op hartziekten. Deze effecten komen waarschijnlijk doordat er veel onverzadigd vet in noten zit. LDL-cholesterol is niet goed voor de bloedvaten.

Notenpasta’s en notenspreads

Er zijn ook andere notensmeersels op de markt, bijvoorbeeld van hazelnoten of amandelen. Vaak vind je die in de wat grotere supermarkten, of speciaalzaken. Die kun je prima gebruiken als afwisseling voor pindakaas. De 100% notenspreads zonder toegevoegd suiker en zout zijn de gezondste keuze. Op het etiket kun je zien of er zout of suiker aan is toegevoegd.(voedingscentrum.nl)