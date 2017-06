Is kokosolie ongezond en slecht voor het cholesterol?

🕔 27.jun 2017

NU.nl checkt dagelijks berichten die rondgaan op Facebook op hun betrouwbaarheid. Bewering: Kokosolie is geen gezond alternatief voor olijfolie en verhoogt het cholesterol.

Oordeel: Waar

Kokosolie lijkt de laatste jaren aan een opmars bezig te zijn. Het extract van de kokosnoot zou voor het bakken en braden een ideale vervanger zijn voor olijfolie en wordt door verschillende voedselblogs bestempeld als superfood. Het verminderen van buikvet en de verlaging van het cholesterol worden genoemd als positieve effecten van het gebruik van kokosolie. In de Verenigde Staten blijkt 72 procent van de mensen kokosolie als gezond voedsel te zien, tegenover 37 procent van de voedingsdeskundigen. Nederlandse cijfers hierover ontbreken.

Waar komt het vandaan?

Sinds kort wordt het enthousiasme over kokosolie getemperd. Een onderzoek van de Amerikaanse Hartstichting AHA ligt daaraan ten grondslag. Eerder in juni meldde de AHA dat kokosolie juist erg ongezond is. Braadvet en roomboter zijn volgens de stichting net zo ongezond als kokosolie.

De bevindingen zijn overgenomen door verschillende websites in binnen- en buitenland en sindsdien doen waarschuwingen voor het gebruik van kokosolie veelvuldig de ronde op sociale media.

Klopt het?

De Amerikaanse Hartstichting doet sinds 1949 wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten en geldt naast de overheid als autoriteit op dit gebied. De organisatie heeft een breed netwerk en werkt samen met universiteiten uit het hele land. De publicatie over de gevolgen van het gebruik van kokosolie is de uitkomst van een onderzoek van twaalf wetenschappers.

Uit het onderzoek blijkt dat kokosolie voor 82 procent bestaat uit verzadigde vetten. Ter vergelijking: dat is 14 procent bij olijfolie en 63 procent bij boter. De helft van die verzadigde vetten in kokosolie bestaat uit laurinezuur. Dat zorgt voor een stijging van het cholesterol.

Vergeleken met olijfolie stijgt het cholesterol sneller bij het gebruik van kokosolie. Bij boter, talg en palmolie is de stijging van het cholesterol vrijwel gelijk. Kort gezegd zorgt kokosolie voor een stijging van het slechte LDL-cholesterol, wat het risico op hart- en vaatziekten vergroot. Daarom raden de onderzoekers het gebruik van kokosolie af.

Voedingscentrum

De beweringen van de Amerikaanse Hartstichting over kokosolie zijn niet nieuw. In Nederland schrijft het Voedingscentrum dat kokosvet het meest verzadigd is van alle vet- en oliesoorten. “Het verhoogt het risico op hart- en vaatziekten”, aldus het Voedingscentrum op de website. “Het is dan ook het advies om kokosproducten en kokosvet alleen bij uitzondering te eten.”

Volgens het Voedingscentrum bestaat kokosolie zelfs voor meer dan 85 procent uit verzadigd vet. De organisatie benadrukt ook dat dit het LDL-cholesterol verhoogt. Daarnaast stelt het Voedingscentrum dat kokosolie nauwelijks vitamine E en vitamine K bevat, in tegenstelling tot andere oliën en vetten.

Olijfolie bevat juist wel veel vitamine E. Daarnaast bestaat deze oliesoort voor 70 procent uit enkelvoudig onverzadigde vetzuren, aldus het Voedingscentrum. Dat staat bekend om gunstige gezondheidseffecten, zoals de verlaging van LDL-cholesterol.

Conclusie

Op basis van het onderzoek van de Amerikaanse Hartstichting en de informatie van het Nederlandse Voedingscentrum kun je inderdaad concluderen dat kokosolie ongezonder is dan bijvoorbeeld olijfolie. Dat de oliesoort op sommige blogs wordt gepresenteerd als gezonder alternatief voor olijfolie, is onterecht. Door de grote aanwezigheid van verzadigde vetten verhoogt kokosolie het cholesterol en daarmee ook het risico op hart- en vaatziekten. Het aandeel verzadigde vetten is zelfs groter dan bij boter of varkensvet.(NU.nl)