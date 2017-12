Is honing gezond?

Er zijn mensen die zeggen dat je met honing allerlei kwalen bestrijdt. Ook zou het gezond zijn, omdat er stoffen in zouden zitten met een anti-bacteriële werking. Maar wetenschappelijk is er geen bewijs dat het eten van honing je gezonder maakt, schrijft het voedingscentrum.nl.

Wat zit er eigenlijk in honing? Feitelijk is het een vorm van suiker: een mengeling van glucose en fructose. Er is weinig verschil met andere vormen van suiker, zoals kristalsuiker en rietsuiker. In je lichaam worden alle soorten suikers op dezelfde manier afgebroken en verteerd. Wel bevat honing iets meer water dan kristalsuiker. Er zit er per 100 gram iets minder calorieën in.

Goede stoffen

Daarnaast bevat honing een kleine hoeveelheid sporenelementen, mineralen, vitaminen en eiwit. Dat zou een positief effect hebben op de gezondheid. Maar deze hoeveelheid is heel weinig. Te weinig om een bijdrage te leveren aan wat je totaal aan deze voedingsstoffen binnenkrijgt.

Natuurproduct

Doordat het door bijen gemaakt wordt, denken sommige mensen dat het beter is dan suiker. Het is tenslotte natuurlijk. Maar suiker komt ook uit de natuur, het komt bijvoorbeeld van suikerbieten en suikerriet. Kortom: Honing is en blijft suiker, dus je kunt er beter niet te veel van eten.

Verschillende soorten

De meeste honing bestaat uit nectar van verschillende soorten bloemen en bloesems. Maar soms wordt uit één soort plant veel honing gemaakt. Dan krijg je bijvoorbeeld lindehoning, acaciahoning, lavendelhoning, rozenhoning, klaverhoning en heidehoning, koolzaadhoning, rozemarijnhoning, tijmhoning of kastanjehoning. Voor alle soorten geldt, dat het vloeibare suiker is.

Honing eten bij keelklachten

Al eeuwenlang wordt honing gebruikt als middel tegen keelklachten. Maar werkt het ook? De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft geen claim over het eten van honing op de gezondheid goedgekeurd, wetenschappelijk is er geen bewijs gevonden.

Honing niet voor baby’s

Kinderen jonger dan 1 jaar kun je beter geen honing geven. Zij kunnen namelijk ziek worden van de sporen van de schadelijke bacterie clostridium botulinum, die soms in honing voorkomt. Voor iedereen ouder dan 1 jaar is honing veilig, ook voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Bewaren

Honing bederft niet snel vanwege de hoge hoeveelheid suikers. Het beste is afgesloten bewaren, op een donkere, koele plek maar niet te koud. Als het te koud wordt, kan de honing stollen. Dat is geen probleem: een paar seconden in de magnetron en hij is weer vloeibaar. Je kunt gekristalliseerde honing nog eten. Het ziet er minder smakelijk uit, maar is het nog steeds veilig om te eten.(voedingscentrum.nl)