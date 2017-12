Is appelstroop gezond?

Appelstroop wordt gemaakt van appels en suiker. Het is lekker op brood, op de pannenkoek of in een stoofgerecht. Er wordt wel gezegd dat het gezond is, omdat er veel ijzer in zit. Maar er zit ook veel suiker in, daarom staat het niet in de Schijf van Vijf.

Tegenwoordig zijn de meeste appelstropen rinse appelstropen. In rinse appelstropen zit 55 tot 70% suiker.

Rinse appelstroop

Rinse appelstroop wordt gemaakt van appels en het sap van suikerbieten (beetwortelsap). Vaak zit er in deze appelstroop ongeveer 70% suikerbietsap in en 30% appelsap. Soms zit er zelfs bijna geen appel in. Suikerbietsap is goedkoper en smaakt zoeter: daarom gebruiken fabrikanten het graag.

Suiker

Een boterham met 20 gram appelstroop bevat ongeveer 3 suikerklontjes. Er bestaan ook ‘pure’ appelstropen van alleen appels, maar die zijn in de minderheid. Ze bevatten vaak iets minder suiker. Omdat appelstroop veel suiker bevat staat het niet in de Schijf van Vijf. Dat geldt ook voor andere vormen van zoet beleg. Maar je kunt wel elke dag kiezen voor een boterham met zoet beleg, zoals appelstroop; als je verder gezond eet, past dat in een gezond eetpatroon.

IJzer

Appelstroop bevat veel ijzer. Daarom wordt vaak beweerd dat het gezond is. Het ijzer dat in appelstroop zit is niet afkomstig van de appels maar van de suikerbieten. In appels zit nauwelijks ijzer. In appelstroop zit zo’n 13 mg ijzer per 100 gram. Op een boterham smeer je ongeveer 20 gram appelstroop, dus 2,5 mg ijzer. Een volwassen man heeft 9 mg ijzer nodig, een vrouw die menstrueert 15 mg.

Om aan je ijzer te komen, helpt stroop wel, maar het is gezonder om het uit producten te halen die in de Schijf van Vijf zitten, zoals vlees, donkergroene groente zoals spinazie en boerenkool, bonen en noten. Het soort ijzer dat in appelstroop zit is non-heemijzer. Je lichaam kan dit minder goed opnemen dan heemijzer, dat alleen in dierlijke producten zit.

Tip: neem iets met veel vitamine C erbij als je stroop eet of andere voedingsmiddelen met ijzer. Bijvoorbeeld een kiwi, een schaaltje aardbeien of sinaasappel. De vitamine C zorgt ervoor dat het ijzer beter wordt opgenomen.(voedingscentrum.nl)