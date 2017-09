Internetten vreet stroom, maar met slimme software kan computer groener draaien

🕔 19.sep 2017

Elke zoekopdracht op Google kost evenveel energie als een lamp die 17 seconden brandt: surfen op internet vreet stroom. Maar kleine software-ingrepen kunnen het computergebruik van de consument een stuk groener maken. Onderzoeker Erik Jagroep (30) promoveerde maandag aan de Universiteit Utrecht met zijn slimme meter, die laat zien hoeveel energie software gebruikt. Dat schrijft de Volkskrant.

Het doel van Jagroeps ontwerp is het stroomverbruik van computers zo veel mogelijk verminderen.

De ict-industrie is verantwoordelijk voor minstens eentiende van het totale energieverbruik op aarde. Bij het duurzamer maken van de sector wordt meestal geprobeerd de hardware (de apparaten waarop de software draait) energiezuiniger te maken. Het gaat dan om computers, telefoons en televisies. Tegelijkertijd is de software juist steeds complexer en abstracter geworden. Jagroep pleit daarom voor versimpeling van de applicaties en programma’s die op de apparaten draaien. ‘Daarmee valt veel energiewinst te behalen’, zegt hij.

De software op een computer of smartphone kan voor tweederde het energieverbruik van zulke apparaten bepalen, ontdekte Jagroep tijdens zijn onderzoek. Die kennis opent de deur naar potentiële schaalvoordelen: als een groot aantal gebruikers dezelfde kleine software-aanpassing doet, maken al die kleine besparingen samen een grote energiewinst. Telkens als iemand een zuiniger app of de nieuwste versie van een zoekmachine installeert, bespaart dat een klein beetje energie.

Het zijn vaak kleine ingrepen in software die computergebruik duurzamer maken. Patricia Lago, hoogleraar softwareontwikkeling aan de Vrije Universiteit, ziet vooral bespaarmogelijkheden bij veelgebruikte basisprogramma’s als Word of Powerpoint. ‘Dit zijn simpele programma’s, maar ze krijgen steeds meer functies. De meeste mensen gebruiken daar maar een klein deel van. We zouden veel energie kunnen besparen als Microsoft light-versies van deze programma’s zou uitbrengen, voor mensen die Word bijvoorbeeld alleen gebruiken om teksten te schrijven.’

Ook programma’s en gegevens die in de cloud worden opgeslagen zouden zuiniger zijn als de software zo wordt ontworpen dat alleen de wijzigingen en niet het hele document na elke wijziging opnieuw wordt opgeslagen.

Bij de smartphone is het batterijverbruik een goede aanwijzing voor het energieverbruik van de geïnstalleerde software. ‘Apps die het telefoonscherm doen oplichten, of apps die gebruikers dwingen vaak hun telefoon te ontgrendelen, kosten het meeste energie’, zegt Erik Jagroep.

Pokémon Go, het spel dat vorige zomer mensen massaal uit hun luie stoel trok, is een stroomslurper van de laatste categorie. Het spel attendeert gebruikers door middel van een trilsignaal op Pokémon in de omgeving. Jagroep: ‘Ik zag veel mensen de straat op gaan met een draagbare batterij om langer te kunnen spelen. Dit was het stroomslurpende effect in de smartphone zelf. Daarnaast moest ook nog een groot aantal computerservers extra hard werken om alle Pokémonvangsten bij te houden.’

De toenemende digitalisering brengt volgens Jagroep dan ook niet alleen voordelen met zich mee. ‘Ik zet vraagtekens bij de duurzaamheid van sommige ontwikkelingen. Het hele bitcoin-systeem gebruikt evenveel energie als het land Kroatië. Als we vooraf beter over het groene aspect hadden nagedacht, hadden we in veel gevallen betere keuzen kunnen maken die minder energie kosten.’

De onderzoeker wijst ook op de ov-chipkaart. ‘Het gebruik van één kaart heeft natuurlijk veel voordelen ten opzichte van duizenden papieren kaartjes. Maar het hele systeem: de laadpalen, de computerservers die de reisgegevens van alle ov-reizigers bijhouden, dat tezamen kost denk ik meer energie dan alle papieren kaartjes bij elkaar.'(Volkskrant)