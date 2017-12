Internationale terugroepactie van Lactalis babyvoeding

🕔 12.dec 2017

De Franse melkfabrikant Lactalis en gezondheidsautoriteiten in Frankrijk hebben op 10 december een grote terugroepactie aangekondigd van babyvoeding, vanwege een mogelijke salmonella besmetting.

De terugroepactie komt na 26 meldingen van ziekte bij kinderen in Frankrijk. Dat meldt het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme(HI&T).

De autoriteiten in Suriname voornamelijk de afdeling Consumentenzaken van HI&T en het ministerie van Volksgezondheid hebben de melding van de terugroepactie ontvangen via de internationale autoriteiten.

Momenteel is de recall procedure ingezet om na te gaan als deze producten ook op de Surinaamse markt voorkomen.

Het bedrijf Lactalis meldt dat er bijna 7.000 ton van de productie mogelijk besmet is geraakt, echter kan er niet worden aangegeven hoeveel er nog op de markt is, is verbruikt of in voorraad is.

Het bedrijf is een van ’s werelds grootste producenten van zuivelproducten. Babymelk wordt in pakketten van 350-950 gram wereldwijd verhandeld onder een reeks merknamen, waaronder Milumel, Picot en Celi.

De terugroepactie is van invloed op consumenten in landen zoals China, Pakistan, Bangladesh, Groot-Brittannië en Sudan. De mogelijkheid bestaat dat deze producten ook in Suriname op de schappen kunnen voorkomen, vanwege de grens met Frans-Guyana.

Consumenten die in het bezit zijn van de teruggeroepen babyvoeding worden gevraagd om het product niet te gebruiken. Salmonella-agona-infecties kunnen binnen drie dagen na inname van een besmet product optreden en veroorzaakt braken, diarree met soms bloedingen en koorts in de meeste gevallen.

Enkele producten die teruggeroepen zijn:

Milk Picot SL lactose free, 1st age 350g :

• LOT: 17C0012344 – Best before 15/02/2019

• BATCH: 17C0012877 – Best before date 01/06/2019

• BATCH: 17C0013216 – Best before date 18/09/2019

• BATCH: 17C0013549 – Best before date 29/09/2019

Pepti Junior lactose-free milk, 1st age 460g :

• BATCH: 17C0012512 – Best before date 14/09/2018

• BATCH: 17C0012856 – Best before date 01/12/2018

• BATCH: 17C0013179 – Best before date 01/02/2019

Milumel Milk, Organic 1st Age 900g, without palm oil :

• BATCH 17C0012592 – Date of minimum durability: 03/04/2018

• BATCH 17C0012845 – Date of minimum durability: 22/05/2018

• BATCH 17C0012848 – Date of minimum durability: 26/08 / 2018

• LOT 17C0012960 – Date of minimum durability: 12/09/2018

• LOT 17C0013084 – Date of minimum durability: 13/10/2018

Mocht u het product tegenkomen, dan kunt u contact opnemen met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en het ministerie van Volksgezondheid. Telefoon: 1940 of e-mail: consumentenzaken@minhi.gov.sr of via de Coza App.(GFC)