Intel werkt mee aan zelfrijdende auto Waymo

🕔 18.sep 2017

Techgigant Intel werkt samen met Waymo aan speciaal ontworpen technologie die in de zelfrijdende auto’s van Googles zusterbedrijf wordt gebruikt. Dat maakten de twee bedrijven maandagavond Nederlandse tijd bekend, schrijft NU.nl.

Waymo laat in een eigen blogpost weten al sinds het begin van zijn zelfrijdende auto-project in 2009 gebruik te maken van Intel-producten.

Het is echter voor het eerst dat de twee bedrijven samenwerken aan speciaal ontworpen processoren en andere technologie. De meest recente zelfrijdende auto van Waymo, een aangepaste hybride Chrysler Pacifica, bevat technologie waaraan Intel al in de ontwerpfase een bijdrage heeft geleverd.

Intel nam in maart van dit jaar al het bedrijf Mobileye over, dat zich specialiseert in de technologie waarmee toekomstige zelfrijdende auto’s als het ware kunnen zien. Ook zit het bedrijf in een samenwerking met zowel BMW als Fiat Chrysler, die als doel heeft om in 2021 volledig zelfrijdende auto’s op de markt te krijgen. Daarbij is geen bestuurder meer vereist.(NU.nl)