Ingezonden: ‘SLM moet vergiffenis vragen’

🕔 13.jun 2017

Op 7 juni jongstleden vond de inmiddels traditioneel geworden herdenking van de SLM-vliegramp onder auspiciën van de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal bij het Monument van de Vliegramp te Paramaribo plaats.

Zoals jaarlijks te doen gebruikelijk, hekelde de voorzitter van bovengenoemde Stichting het feit dat de SLM, als verantwoordelijke voor deze ramp, na 28 jaar nog steeds geen vergiffenis aan de nabestaanden en de Surinaamse natie als geheel heeft gevraagd.

Dit gebeurde tijdens een plechtige en met grote zorg georganiseerde herdenking waarvan inheemse religieuze rituelen onderdeel uitmaakten. Hoogwaardigheidsbekleders zoals de vicepresident die de President vertegenwoordigde, de minister van Sport en Jeugdzaken, districtsbestuurders en talloze nabestaanden vormden de entourage voor dit respectvolle gebeuren.

Ver nadat deze herdenkingsplechtigheden waren afgelopen, meende de directeur van de SLM vergezeld door de heren Stanley Menzo en Edu Nandlall, de vliegramp apart te herdenken. Beide laatstgenoemde heren waren eertijds slechts spelers van het Kleurrijk Elftal en geen bestuursleden.

Het herdenken is een ieders recht, ware het niet dat die herdenking een subtiel uitgestippeld scenario betrof. Het macabere doel was, afbreuk te doen aan de officiële herdenkingsplechtigheid.

Hoe moet anders de aanwezigheid van een televisie-opnameploeg worden verklaard?

Met name de heer Robbi Lachmising, zijnde de directeur van de SLM liet zich middels gewaagde en onverantwoordelijke uitspraken onaanvaardbaar gaan. Dit herhaalde betrokkene bij actualiteitenrubrieken van radio ABC en de SRS, waarvan o.a. de Ware Tijd verslag deed.

De heer Lachmising heeft het bestaan om de officiële herdenking van de SLM-vliegramp “een show” te noemen die een fundamenteel gebrek aan respect voor de slachtoffers van de ramp en daarmede ook voor hun nabestaanden heeft. Hij kwalificeert de eis om de roep om vergiffenis te vragen, verder als te zijn “peanuts” en “populairdoenerij”.

Zoveel dedain voor de onderhavige herdenking is onvoorstelbaar en zelfs abject.

De directeur heeft met die uitspraken niet alleen de herdenking op zich, maar zeker ook de organisatie en alle aldaar aanwezigen gedeclasseerd tot artiesten in een show.

Gerechtvaardigde en legitieme eisen verwerden in de mond van Lachmising tot niet-serieuze belachelijkheden.

Deze beledigingen zijn verregaand.

De heer Lachmising gaat de historie van de SLM in als de tegen beter weten in ontkennende leugenaar.

Zo beweert hij in zijn interviews dat Stanley Menzo in juni1989 als coördinator van de Suriprofs bij hetgeen later een ramp werd, was betrokken. De waarheid is dat Sonny Hasnoe de reis van het omgekomen Kleurrijk Elftal had georganiseerd. Sterker nog, de Suriprofs bestond in die dagen helemaal niet. Die organisatie werd pas in 1994 door Sonny Hasnoe opgericht.

De directeur van de SLM ontkent enigerlei schuld aan de vliegramp van 7 juni 1989 en ontkent tegen beter weten in ook dat er door de 2 piloten ernstige fouten zijn gemaakt.

De Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal zal de verdere leugens van de bovengenoemde directeur verder ontzenuwen.

De Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal baseert zich m.b.t. de feiten op onderzoeksrapporten die na de ramp volgden.

Daaronder ook het uitgewerkte verslag uit de “black box”, waaruit Caribbean Aviation d.d. 2 september 2016 onder de kop “1989 That’s it I’m dead; Surinam Airways 764 Controlled Flight Into Terrain” , in de meest ruime zin van het woord citeerde.

In deze publicatie staat duidelijk aangegeven (lees citaat):

“The cause of the crash was a combination of pilot error and improper instrumental use by air traffic control. It subsequently arose that the captain of the flight, Will Rogers, had been previously suspended for landing on a wrong runway and that the papers of the crew for the flight were not in order.”

Terwijl wij over meer belastende gegevens beschikken, beperkt onze Stichting zich slechts tot deze niet van haar afkomstige conclusie. Feit is ook dat er in de Verenigde Staten van Amerika richting het Uitzendbureau Air Crew International (ACI), deze leverde de 2 ramppiloten aan de SLM, daags na 7 juni 1989 maatregelen zijn getroffen. De United States of America National Transportation Board legde de ACI aangepaste veiligheidsvoorschriften op.

Dit bureau controleerde namelijk niet of de door hun bemiddelde piloten inderdaad aan alle eisen voor het besturen van passagiersvliegtuigen voldeden. Een door piloten aan dit bureau overgelegd brevet bood daarom geen enkele garantie voor bonafiditeit c.q. legaliteit.

In dezelfde publicatie staat voorts dat de SLM meerdere malen aan ACI te kennen had gegeven, niet langer gebruik te willen maken van de gezagvoerder die reeds 67 jaar oud was en de toelaatbare grens van 60 jaar ruim had overschreden.

Zeven jaar te oud, niet voldoende vlieguren, tal van incidenten tijdens SLM-vluchten en toch daarmee door werken, dat levert verwijtbare schuld op. Zo ook gold dat voor de co-pilot die onder een valse naam opereerde.

Voorafgaande aan de ramp, diverse waarschuwingen voor gevaar bij landing via het ILS-systeem en het bovendien in de mist op 25 meter hoogte vliegen in de wind slaan, dat is bewezen tegen de regels en veel te laag, vormden in samenhang de ingrediënten voor de ramp van 7 juni 1989.

Lachmising voert in zijn verhalen CASAS in 1989 als brevetten controlerend orgaan op. Casas zou de brevetten van de ramppiloten hebben goedgekeurd. Casas werd echter bij Staatsbesluit op 12 mei 1996 in het leven geroepen en bestond in 1989 dus niet.

Onze stichting heeft het niet verkozen om in deze onsmakelijke polemiek verzeild te geraken, maar hecht veel waarde aan het ontvouwen van de waarheid.

Wij vragen in relatie daarmee ten behoeve van alle getroffenen een waardige publiekelijk te ventileren spijtbetuiging van de SLM en meer dan dat is er niet aan de hand!

Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal