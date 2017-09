Ingezonden | Blijf Van Me Af

Op 5 september 2017 heb ik mijn lidmaatschap van de VHP per schrijven aan het hoofdbestuur opgezegd. De reden is dat ik teleurgesteld ben in de voorzitter.

Eerder heb ik hem het voordeel van de twijfel gegeven. Maar tevergeefs. Hij heeft mij laten liggen en is over mij gestapt, mij achtergelaten voor de doemdenkers en –doeners die mij in alle facetten van het leven barrières hebben opgeworpen.

Een luisterend oor van de voorzitter zou nog in die lastige dagen van de verkiezing troostend zijn. Dat was mijn illusie. Want nu komen dreigementen, intimidaties en beschuldigingen via de telefoon en email.

In elk geval, in een sfeer van anonimiteit en animositeit, haat, wrok en revanche, waarvan een voorzitter zich distantieert wens ik Mw. Mr. Sharda Thakoer, niet door te gaan, zeker niet onder deze leiding om straks mijn goede naam, eer, integriteit en wellicht professie, te verliezen. Wie gaat het voor mij opnemen?

De waarheid wordt gebagatelliseerd, verloochend of gewoon genegeerd. Alles goed praten, met de mantel der liefde bedekken, mooier doen voorkomen dan het is en bovenal eigen mensen de mond snoeren is de nieuwe cultuur onder deze voorzitter in de wording. Interessant hè, luister naar mijn woorden, let helemaal niet op mijn daden. Wel, ik laat niet met mij sollen.

U moet niet schrikken als u hoort dat ik niet te vinden ben of valselijk aangegeven wordt, want nu beginnen anderen zich ook te roeren, donateurs eisen verantwoording, de geloofwaardigheid is aan diggelen. Een kat in het nauw gedreven maakt rare sprongen.

Om mij alvast te beschermen, heb ik inmiddels aangifte gedaan tegen meneer Mr. Leendert Doerga die steeds in beeld verschijnt met ongeverifieerd mij te betichten van zaken waarover trouwe partijgenoten opheldering wensen.

Als hij de MESSIAS wil uithangen, laat hij eerst achter de waarheid komen, zo oud is hij weer niet dat hij last van geheugenverlies heeft, dat hij vergeten is hoe een case opgebouwd moet worden. Of staat zijn hypocrisie hem niet toe om objectiviteit aan de dag te leggen?

Mr. Sharda Thakoer

