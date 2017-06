Informatiesessie PTC Nickerie

🕔 14.jun 2017

Op vrijdag 16 juni organiseert de stichting Polytechnic College Suriname (PTC) een informatiesessie voor de studenten van het HAVO, VWO en NATIN.

Naast het inwinnen van informatie over de verschillende programma’s en diensten die het PTC aanbiedt zal er ook gesproken worden over de financieringsmogelijkheden die er zijn, gezien de economische situatie in Suriname.

Eén van de mogelijkheden is de “Early Bird” aanbieding, wat inhoud dat nieuwe en ouderejaarsstudenten in aanmerking kunnen komen voor een inschrijfkorting.

De hoogte van de koers die gehanteerd zal worden is: US$ 6.60 en euro 8.0. Hiernaast kan het collegegeld in vier termijnen worden afgelost.

Het PTC is opgericht op 21 februari 1997. Het PTC is het juiste opleidingsinstituut dat beroepsgerichte technische opleidingen op hoger niveau (HBO) aanbiedt voor alle sectoren in de samenleving.

Dit instituut heeft door de jaren heen bewezen een toonaangevende instelling te zijn die gekwalificeerd kader heeft afgeleverd aan de maatschappij. Het PTC biedt 11 bachelor programma’s, 2 Master programma’s, Masterclasses, Cursussen en Trainingen aan.

Datum: Vrijdag 16 juni 2017

Tijd: 11:00 – 13:00

Locatie: Complex van Scholen Gemeenschap Nickerie (SGN)

(GFC)