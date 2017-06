Informatiebijeenkomst voor ondernemers Wanica

Het afgelopen weekend werd op Initiatief van de districtscommissaris van Zuid-Oost Wanica, Audrey Hankers, in samenwerking met het platform Suriname Onderneemt een informatiebijeenkomst gehouden voor ondernemers in Wanica.

Nadat er een oproep geplaatst was via ons BIC Wanica konden de geregistreerde ondernemers participeren. Het ligt in de bedoeling om bij een volgende bijeenkomst, indien er behoefte hiertoe bestaat, nog meer ondernemers hierbij te betrekken.

Op deze avond werd door het platform kennis gedeeld met jonge-, startende- en ervaren ondernemers. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Interne Marketing, Business Planning en Branding(merk).

In haar openingswoord gaf Hankers aan dat het in de bedoeling ligt om de ondernemers in Wanica te ondersteunen in het verwerven van bekendheid in dat districtsdeel en dat ze kunnen rekenen op volle ondersteuning van het commissariaat.(GFC)