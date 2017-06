Informatiebijeenkomst Masteropleiding Research Methods

🕔 29.jun 2017

Het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseert vrijdag een informatiebijeenkomst over de tweejarige Masteropleiding Research Methods.

Deze Masteropleiding heeft een gezamenlijke opzet met twee specialisaties: Advanced Research Methods & Techniques en Economic Modelling & Research.

De opleiding richt zich op het bekwamen van deskundigen die beschikken over diepgaande kennis, hooggekwalificeerde vaardigheden en een ethische en professionele houding om geavanceerd onderzoek te verrichten.

Het eerste leerjaar omvat vakken die betrekking hebben op filosofie van onderzoek, onderzoeksdesigns, statistische methoden, analyse methoden en wetenschapsvaardigheden. Jaar twee richt zich op vakken gerelateerd aan de twee specialisaties.

Deze informatiebijeenkomst is bestemd voor geïnteresseerden met een bachelor (of science) graad en aantoonbare kennis van statistiek en basisonderzoeksmethoden. Het coördinatieteam van de opleiding zal beschikbaar zijn om toelichting te geven over de opzet van de opleiding.

Plaats: IGSR gebouw-AULA

Leysweg – Professor Ruinaardlaan

Tijd: 19.00 uur

(GFC)