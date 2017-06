Informatie- en discussiedag over bevolkingsvisserij

🕔 23.jun 2017

In het kader van het REBYC-II LAC project heeft het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een informatie- en discussiedag georganiseerd voor de visserscoöperaties en belanghebbenden van de visserijsector in het multifunctioneel centrum van het commissariaat in het district Coronie.

De visserscoöperaties van de districten Nickerie, Boskamp, Commewijne en Coronie waren goed vertegenwoordigd.

Het doel van deze bijeenkomst is om de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de visserijsector in deze gebieden te bespreken met diverse beleidsmakers en andere organisaties in de visserijsector om samen te kijken hoe de problemen opgelost en aangepakt kunnen worden. Een goed en duurzaam visserijbeheer begint bij een goede organisatie van de sector.

Yolanda Babb, senior beleidsmedewerker op het onderdirectoraat Visserij, verantwoordelijk voor het REBYC-II LAC project in Suriname, is mede belast om de vissers het helpen zich te organiseren.

Het onderdirectoraat Visserij heeft voor dit project de consultant Sherida Mormon van ABIC Consultancy Bureau aangetrokken.

Mormon heeft vanaf vorig jaar december de visserscoöperaties van Nickerie, Coronie en Boskamp (Saramacca) helpen vorm te geven en te luisteren naar de problemen waarmee de vissers te kampen hebben.

De onderwerpen die Mormon aan de leden van de verschillende visserscoöperaties heeft overgedragen zijn: hoe problemen te analyseren, hoe oplossingsgericht te werken bij problemen en hoe een jaarplan in elkaar te zetten.

Volgens Mormon is communicatie één van belangrijke factoren die kan bijdragen om de voornaamste problemen op te lossen.

De vissers hebben tijdens deze bijeenkomst de verschillende problemen en uitdagingen geuit. Deze moeten structureel aangepakt worden.

De visserscoöperaties hebben daarom gemeend de volle ondersteuning te verlenen om de problemen samen met het ministerie van LVV en RGB, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de Kustwacht en VKI op te lossen. Aan het einde van de dag hebben de visserscoöperaties, die de coaching van Mormon hebben gevolgd, een certificaat in ontvangst mogen nemen.

Het REBYC-II LAC is een internationaal project in het kader van het duurzaam beheer van bycatch(bijvangsten) bij de trawlvisserij in Latijns-America en het Caribisch gebied. Dit project wordt in 6 landen namelijk Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Trinidad en Tobago en Suriname uitgevoerd voor een duur van vijf jaar. H

et project heeft een globale financiering van 5,8 miljoen USD, beschikbaar gesteld door de Global Environmental Facility (GEF) en de implementatie van het project wordt geleid door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Alle zes landen zullen profiteren van directe middelen om activiteiten uit te voeren om de capaciteit van visserij-administraties te verbeteren, internationale en nationale experts te ontvangen, training te verzorgen en onderzoek uit te voeren.

Het uiteindelijke doel van het REBYC-II-LAC-project is om voedselverspilling te verminderen door bijvangst (vis waarop niet doelgericht wordt gevist en vaak wordt teruggegooid) op een betere manier te beheren.

Het project zal zich richten op verbetering van de wetgeving, het verbeteren van de vangsttechnologie en het vergemakkelijken van het gebruik van duurzame bijvangst, zodat de bodemtrawlvisserij op garnalen en vis worden getransformeerd in een duurzame en verantwoorde visserij.

De visserijsector in Suriname heeft een voorsprong op andere landen op dit gebied. Suriname heeft een Marine Stewardship Council (MSC) gecertificeerde trawlvisserij en wel de Atlantische seabob garnalen visserij.

Suriname heeft USD 550.000 toegewezen gekregen voor de uitvoer van activiteiten ter realisering van het doel van de het REBYC-II-LAC-project en zal naar verwachting lopen tot januari 2020.(GFC)