India waarschuwt: bitcoin is ponzifraude

Cryptovaluta’s zijn eigenlijk een ponzifraude, waarschuwt het Indiase ministerie van Financiën. Wie daar zijn geld in stopt, loopt dan ook het risico de hele investering kwijt te raken.

Het ministerie zegt in een verklaring dat er een “fenomenale toename” is in de vraag naar digitale valuta’s zoals de bitcoin.

Virtuele valuta’s hebben geen intrinsieke waarde en worden niet ondersteund door enige vorm van activa, legt het departement uit.

“De prijs van de bitcoin en andere virtuele valuta’s is daarom volledig een kwestie van louter speculatie met als gevolg volatiliteit in hun prijzen”, staat in de verklaring.

De Reserve Bank of India, India’s Centrale Bank, waarschuwde al driemaal voor de risico’s waar beleggers zich aan blootstellen door te investeren in bitcoins.