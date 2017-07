India gaat illegale koehandel te lijf

“Een testkit om rundvlees op te sporen – serieus?” vroegen de inwoners van de Indiase staat Maharashtra zich online af. De overheid kondigde aan de opsporing van illegaal vlees op te voeren.

#BeefDetectionKits — Maharashtra cops get beef detection kits that can detect beef in 30 mins pic.twitter.com/w2uPCsCojx — NewsX (@NewsX) 8 juli 2017

In Maharashtra mag geen enkele koe, stier, os of kalf worden geslacht: de Maharashtra Animal Preservation Act, 1976 is daar heel duidelijk over.

De wet leidde tot spanningen tussen hindoes, de grootste groep in India enerzijds en moslims en ‘onaanraakbaren’ anderzijds. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) riep de Indiase overheid in april zelfs op strenger op te treden tegen “koeienbeschermers”.

De “beschermers” proberen met geweld het slachten van de heilige koe te voorkomen en mishandelen en doden iedereen die zij verdenken van ‘koehandel’; hun slachtoffers zijn meestal moslims en Dalits, die vroeger bekend stonden als ‘onaanraakbaren’.

De staat liet nieuwe testkits ontwikkelen om met een snelle DNA-test te kunnen bepalen of verdacht vlees van runderlijke oorsprong is. De nieuwe ‘rundertestkits’ kunnen binnen een half uur bepalen of vlees van een rund afkomstig is.

Online wordt gevraagd of de Indiase overheid zich niet beter druk kan maken om de slechte drinkwatersituatie, werkloosheid en ondervoeding, en of de regering niet beter een testkit kan maken die ernstige ziekten opspoort.

Since Gosht is just the word for tender meat, Maharashtra Police with Beef Detection Kits will be the new GoshtBusters pic.twitter.com/ftd0xuvA2G — Abhishek Upadhya (@_logik) 8 juli 2017

In Maharashtra about 250 ppl died of H1N1 influenza but govt. is busy with beef testing kit, this happens when you choose govt. via religion https://t.co/GyCeA7jytY — Riya Mukherjee (@riyalovezu) 7 juli 2017