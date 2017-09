Inbraakverdachte neergeschoten door politie

🕔 28.sep 2017

De verdachte Marlon G. werd afgelopen zondagmorgen door een politiekogel geraakt tijdens een politieoptreden van het Regio Bijstand Team (RBT) Paramaribo.

Via de Centrale Meldkamer werd er een dievenmelding aan de Zwartenhovenbrugstraat doorgegeven aan de politie van Bureau Nieuwe Haven. RBT Paramaribo die zich in de directe omgeving voor andere werkzaamheden bevond, speelde hierop in.

Bij aankomst op het adres ging het alarm van het bedrijf over en zagen de wetsdienaren twee manspersonen wegrennen. Waarschuwingsschoten brachten Marlon en zijn kompaan niet tot andere gedachten. De politie was genoodzaakt gericht te schieten en Marlon raakte gewond in zijn rechter onder been.

De verdachte had gereedschappen bij zich die gebruikt worden bij inbraken. Ook bij het bedrijf zijn er sporen van inbraak aangetroffen.

Per ontboden ambulance is Marlon afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Na medische behandeling is hij overgebracht naar het politiebureau Nieuwe Haven.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, schrijft de PR van het KPS.(GFC)

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van Paramaribo. Aan de opsporing van zijn kompaan wordt gewerkt.