In oktober Tweede Kamer bijeen over actuele situatie in Suriname

🕔 04.jul 2017

De Tweede Kamer komt in oktober in algemeen overleg (ao) bijeen over de actuele situatie in Suriname. Dit schrijdt Diaspora nieuws.

In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid.

De ontwikkelingen met betrekking tot het 8-decemberstrafproces, de Twinningfaciliteit Suriname- Nederland en de economische situatie in het land zijn enkele van de onderwerpen die dan aan de orde komen.

Voorafgaand aan deze vergadering ontvangt Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP) donderdag 6 juli vertegenwoordigers van Surinaamse organisaties om hun meningen te horen over de actuele situatie in Suriname.

Karabulut heeft onlangs in de commissie Buitenlandse Zaken het voorstel gedaan voor een ‘bijzondere procedure inzake situatie Suriname’.

Het lid Karabulut ontvangt donderdag in een bijzondere procedure een aantal Surinaamse Nederlanders om te spreken over de actuele situatie in Suriname. Leden van de commissie Buitenlandse Zaken zijn uitgenodigd aan dit gesprek deel te nemen.(GFC)