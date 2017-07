In de kleuterklas beloofde hij dat hij met haar zou trouwen. Twintig jaar later…

🕔 02.jul 2017

Hij was drie jaar toen hij zijn vriendinnetje in de kleuterklas voorspelde dat hij op een dag met haar zou trouwen. Twintig jaar later voegde hij de daad bij het woord. Zijn huwelijksaanzoek deed hij op het grasperk voor de kleuterklas van weleer, in de Amerikaanse staat Arizona, schrijft HLN.be.

In december trouwde Matt Grodsky met Laura Scheel. Eén van Matts vroegste herinneringen? “Hoe ik voor de hele kleuterklas plechtig aankondigde dat ik op een dag met Laura zou trouwen”.

‘Betoverd’

Het Instagramaccount ‘The Way We Met’ zorgde ervoor dat het romantische verhaal wereldwijd werd verspreid. “Ik was betoverd door Laura als kind, en vandaag is dat nog altijd zo”, stelt Matt, die zich herinnert hoe ze verstoppertje speelden en samen wakker bleven terwijl de andere kinderen hun middagdutje deden.

De twee verloren elkaar uit het oog toen ze naar de lagere school gingen. Het was zeven jaar lang telkens wachten op de kerstkaart die hun ouders uitwisselden. Mét foto’s van hun gezin, zodat Matt en Laura elkaar toch nog even konden zien. Een gemeenschappelijke vriend bracht de twee weer samen toen ze in de middelbare school zaten, en sindsdien zijn ze een koppel. In mei 2015 besloot Matt zijn kleuterbelofte na te komen. Hij deed Laura een huwelijksaanzoek “waar het allemaal begon, voor het kleuterklasje waar we samen zaten”.

Sterk

Laura dacht dat ze er gewoon samen gingen picknicken, maar Matt ging op één knie zitten en vroeg haar met hem te trouwen.

Aan The Huffington Post verklaart Matt hoe hij er al die jaren geleden in slaagde Laura’s aandacht te trekken. “Ik weet nog dat ik haar op een Cinco de Mayo-viering probeerde te imponeren toen we een piñata probeerden stuk te slaan. Gelukkig was ik het jongetje dat daarin slaagde”.(HLN.be)