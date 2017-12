Illegale goudzoekers bedolven onder zand; één dode te betreuren

🕔 15.dec 2017

Twee illegale goudzoekers werden woensdag bedolven onder zand in een tunnel in het concessiegebied van een goudbedrijf in het district Brokopondo. Leonard P. (39) kon zich van onder het zand bevrijden, terwijl de 34-jarige Manuel Tooy vast zat in het puin.

De bewakingsdienst van het bedrijf kreeg op een bepaald moment de melding dat onverlaten zich op het terrein hadden begeven. Ze gingen op onderzoek uit en troffen Leonard verzwakt aan. Hij werd voor medische behandeling overgebracht naar de medische post van het bedrijf. Na medische behandeling werd hij overgebracht naar het politiebureau te Brownsweg.

Het levenloos lichaam van Manuel werd donderdag van onder het puin opgegraven. Het duo was onopgemerkt in de bestaande tunnel gegaan. Bij het dieper graven in de tunnel, stortte deze in, waardoor zij onder het zand bedolven raakten.

Het ontzielde lichaam is afgestaan aan de nabestaanden, terwijl Leonard na een ernstige waarschuwing is heengezonden, meldt de politie.

De politie van Brownsweg is belast met het onderzoek in deze zaak.(GFC)