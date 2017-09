Ikea regelt klusjesmannen om boekenkast in elkaar te zetten

🕔 29.sep 2017

Goed nieuws voor iedereen die weleens tot waanzin is gedreven door een Ikeameubel dat zich niet zomaar in elkaar laat schroeven: de Zweedse meubelverkoper neemt een klusjesman in dienst.

Niet iedereen heeft twee rechterhanden, en het minder handige deel van de wereld heeft vaak met beide linkerhanden in het haar gezeten bij weer zo’n onbegrijpelijke montagehandleiding van het geel-blauwe bedrijf.

Donderdag maakten de Zweden bekend dat zij het online dienstenplatform TaskRabbit overnemen. Klanten kunnen via dit bedrijf mensen inhuren om te helpen bij het verhuizen, de grote schoonmaak of het in elkaar zetten van meubilair.

Ikea testte het bedrijf vorig jaar in de Londense winkels en wil de diensten uitrollen in Amerikaanse vestigingen en meerdere Britse locaties.