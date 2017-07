“Ik was gedegouteerd”: Antonia ontdekt op niet-alledaagse wijze dat haar vriend haar bedriegt

🕔 10.jul 2017

Vanuit het niets felicitaties krijgen voor de geboorte van een baby? Antonia Chinn wist even niet wat haar overkwam, want ze was nooit zwanger geweest. De Britse vrouw trok op speurtocht en ontdekte zo dat haar partner haar bedrogen had. Dat schrijft HLN.be.

Garagist Nathan Wilmott bleek in de verloskamer immers fier geposeerd te hebben met de pasgeboren dochter die hij bij zijn maîtresse verwekt had. Die foto was op Facebook beland en zo dacht een kennis van Antonia dat zij de moeder moest zijn. Niet dus…

Het gênante voorval werd uit de doeken gedaan tijdens een proces in het Britse stadje Yeovil (Somerset). De vrouw moest zich voor de rechter verantwoorden omdat ze uit pure frustratie een deuk in zijn takelwagen getrapt had. “Ik was er kapot van toen een vriend mij in de winkel die foto toonde. Nathan was de persoon waar ik mijn leven mee wilde delen, natuurlijk deed dat pijn”, verklaarde Antonia.

Stoppen doorgeslagen

Hoewel de vrouw dus al flinke vermoedens had, trok ze naar de werkplek van haar vriend voor een stevig woordje uitleg. Daar ontmoette ze een dame die op haar beurt beweerde de vriendin van Nathan te zijn. Toen hij met zijn takelwagen de garage kwam binnenrijden, sloegen de stoppen door.

56 euro

“Ze trapte een deuk in de carrosserie. Nathan greep haar vast en er volgde een korte worstelpartij”, liet haar advocaat optekenen. De garagist hoopte een schadevergoeding van 2.400 pond (2.700 euro) uit de brand te slepen, maar na alle verzachtende omstandigheden kwam Antonia er met slechts vijftig pond (56 euro) vanaf.

“Pagina omgeslagen”

“Onze relatie heeft vijf jaar geduurd”, besluit de vrouw. “Het erge is dat we zelf nog geprobeerd hebben om een kindje te krijgen. Op het moment dat ik hem met de feiten confronteerde, waren we al uit elkaar. Maar die zwangerschap verraadt dat hij met anderen geslapen heeft toen we nog een koppel vormden. Ik was gedegouteerd. Hij beweert nu dat ik hem blijf lastigvallen, maar ik heb de pagina omgeslagen. Ik heb iemand anders ontmoet. En voor zover ik weet, is hij nu samen met de vrouw waar hij die baby mee heeft. Dat we elkaar nu gerust laten, is dus niet meer dan normaal.”(HLN.be)