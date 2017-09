“Ik stuur hen de rekening”: moeder razend nadat vriendinnen op laatste moment afzeggen voor verjaardagsfeest dochter

🕔 13.sep 2017

Drie maanden waren ze al aan het plannen en het moest een party worden om nooit te vergeten. Een moeder heeft op het ouderforum Mumsnet verteld hoe het feest voor de 16de verjaardag van haar dochter in mineur eindigde nadat verscheidene van haar vriendinnen op het allerlaatste moment verstek lieten gaan. En ze overweegt om ze nu de rekening te sturen.

De moeder deed haar verhaal aan de vooravond van het feest. “Het is de eerste keer in vijf jaar dat mijn dochter iets doet voor haar verjaardag en ze wilde dat het iets speciaals werd. We gaan dus paintballen. Ik heb moeten sparen om het geld bijeen te krijgen, want we hebben het niet breed”, schrijft ze.

Uitnodigingen

De uitnodigingen werden uitgedeeld net voor het einde van het schooljaar. Eind augustus volgde volgens de vrouw nog een herinnering via Instagram, want toen moest ze het voorschot voor de activiteit betalen en ook voor het eten. “Begin deze week volgde dan een papieren bericht met de locatie waar iedereen werd verwacht en een routebeschrijving”, gaat ze verder.

“Wel, vanavond hebben dríé vriendinnen laten weten dat ze niet komen. Van twee anderen hebben we nog altijd geen uitsluitsel of ze nu komen of niet. En het minimum om de activiteit te laten doorgaan is 10 personen. Met mijn dochter erbij waren ze met 12. Sinds wanneer zijn mensen zo onbeleefd en gevoelloos en trekken ze zich niets meer aan van geldverspilling?”

Afhakers

De afhakers vertelden dat ze geen vervoer hadden om naar het feest te komen, wat een probleem is in het landelijke gebied waar ze wonen. “Ik geloof er niets van”, vertelt ze. “Ik heb hun ouders deze zomer nog eens extra ingelicht. Ik vind het zo erg voor mijn dochter. Ze is er echt het hart van in. Ze beseft ook goed welke kosten we hebben moeten maken om alles te realiseren. Ze was er zelfs mee akkoord om er haar verjaardagscadeau voor op te offeren, want dat konden we daarna niet meer betalen.”

Lift

Uiteindelijk besloot de vrouw om te gaan paintballen met de vriendinnen die toch zouden opdagen. “Ik probeer nog een lift te regelen voor de afzeggers, maar verwacht er niet veel van. Ik zal zelf betalen voor de mensen die wel reserveerden en niet opdaagden. Mijn diepste angst is dat er ook van de meisjes die bevestigd hebben enkele niet zullen opdagen. En dat de afzeggers dus eigenlijk de beleefden waren.”

Op Mumsnet kreeg de vrouw meteen veel steun. Velen vonden de houding van de tieners onbeleefd en gemeen. “Ik vind het supererg voor je dochters, tieners kunnen echt hard zijn voor elkaar”, klonk het. Een andere gebruiker maakte hetzelfde mee op haar huwelijk. “Twee van mijn ‘vriendinnen’ lachten ermee op Facebook dat ze nooit hadden laten weten of ze zouden komen of niet. Anderen zegden de dagen voordien nog af, maanden nadat ik de cateraar moest laten weten met hoeveel we precies zouden zijn. Sommige mensen hebben geen enkel respect.”

Goede les

Anderen vinden het dan weer geen gedrag dat mag verbazen van tieners. En vinden het ook een goede les om te weten te komen wie je echte vrienden zijn en wie niet.(HLN.be)