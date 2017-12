‘Ik ga dood!’ – ‘Er zijn nog veertien wachtenden voor u’

🕔 06.dec 2017

Een 36-jarige man belde in Engeland het alarmnummer omdat hij was neergestoken. De telefonist zette hem vanwege de drukte in de wacht. De man stierf tijdens het wachten.

In plaats van een mens die zijn probleem aanhoorde, moest Paul Millea luisteren naar een bandje dat meedeelde dat hij vanwege het grote aantal bellers in de wacht was gezet.

Millea was neergestoken door Philip Daniels (26) die vermoedde dat het slachtoffer een verhouding had met zijn vriendin.

Tijdens de berechting van Daniels hoorde de rechtbank Millea op het bandje om hulp vragen.

“Ik ben in de borst gestoken… Hij stak mij zomaar neer… Ik ga dood.”

De operator zegt dat hij aan de lijn moet blijven, waarop Millea herhaalt dat hij doodgaat. De enige reactie is de opgenomen stem die de stervende man op de hoogte houdt hoeveel bellers er vóór hem zijn.