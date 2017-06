‘Ik ben arm’-bord: ‘Zij drijven de spot met arme mensen’

🕔 25.jun 2017

De overheid in de Indiase staat Rajasthan plaatste bordjes met “Ik ben arm” op de woningen van mensen die in aanmerking komen voor sociale steun. De bewoners zijn woedend.

Het leek de staat zo’n goed idee. Tienduizenden huizen in Rajasthan kregen een bordje waarop staat: “Ik ben erg arm en ontvang tarwe via de Nationale Voedselwaarborgwet” of “Ik ben geselecteerd als ‘onder de armoedegrens’ en ontvang voedselpakketten via de voedselwaarborgregeling”.

‘I am poor, receive ration from National Food Security Act (NFSA)’, painted on houses in Rajasthan’s Dausa by administration pic.twitter.com/S0fZ2w74ar — ANI (@ANI_news) 22 juni 2017

Volgens de autoriteiten was dit nodig om de distributie gemakkelijker te maken van overheidssubsidie aan gezinnen die leven van minder dan 1,25 US dollar per dag.

Bovendien moest er iets bedacht worden om te voorkomen dat beter-gesitueerden misbruik zouden maken van de overheidssteun.

De bewoners zijn niet overtuigd: “Wij krijgen 15 kilo tarwe voor drie mensen voor drie maanden. Daarvoor hebben ze onze muur verpest. Zij drijven de spot met arme mensen”, zegt een vrouw in Rajasthan.