‘Ideale leeftijd om te beginnen met seks bestaat niet’

🕔 24.jun 2017

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen aan seks is gestegen. Is het goed dat jongeren later aan seks beginnen? En bestaat er zoiets als een ideale leeftijd om aan seks te beginnen? NU.nl ging over de resultaten van het onderzoek in gesprek met seksuologe Astrid Kremers van sexuoloog.nl en directeur Ton Coenen van kenniscentrum seksualiteit Rutgers.

De leeftijd waarop veel jongeren aan seks beginnen, ligt hoger in vergelijking met vijf jaar geleden. De helft van de jongeren heeft met 18,6 jaar geslachtsgemeenschap gehad, terwijl die leeftijd in 2012 nog op 17,1 jaar lag.

Coenen ziet zowel positieve punten als aandachtspunten naar aanleiding van het onderzoek Seks onder je 25ste 2017, dat werd uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland.

“Dat jongeren later seks hebben, daar vinden we op zich niet zoveel van”, zegt Coenen. “Of je 17 of 18 bent, maakt voor ons niet uit.” Wat volgens Coenen wel belangrijk is, is dat de groep “jonge starters” (de groep die voor hun 14e voor het eerst seks heeft) kleiner is geworden. “Dat is een gunstige ontwikkeling, want op jongere leeftijd zijn jongeren minder weerbaar en kunnen ze zichzelf minder goed beschermen tegen onder meer ongeplande zwangerschappen en soa’s.”

Daar sluit Kremers zich bij aan. “Over het algemeen geldt: hoe kwetsbaarder je bent, hoe groter de kans dat je dingen doet die je eigenlijk niet wil. Hoe ouder je wordt, hoe beter je risico’s kunt inschatten. Seks moet gebeuren omdat je het wilt, daar hoort niet een bepaalde leeftijd bij.”(NU.nl)