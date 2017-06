Hypertensie, een groeiend gezondheidsprobleem

Hypertensie, ook bekend als hoge bloeddruk, is een groeiend gezondheidsprobleem. Wereldwijd is het aantal patiënten tussen 1975 en 2015 verdubbeld naar het huidige 1,13 miljard patiënten. In 1980 schommelde het aantal personen met hypertensie nog rond de 600 miljoen. Ook Suriname ontkomt niet aan deze wereldwijde zorgwekkende trend.

Hypertensie vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Deze aandoeningen behoren in Suriname al jaren tot de belangrijkste doodsoorzaken. Naast hypertensie zijn overgewicht, te weinig beweging, diabetes, een te hoog cholesterolgehalte en roken de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Vroegtijdige opsporing

In het National Health Sector Plan 2011-2018 wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van een vroegtijdige opsporing en behandeling van hypertensie en de overige genoemde aandoeningen.

In dit kader heeft de Intermed Bedrijvengroep op 17 mei, Wereld Hypertensiedag, de gelegenheid geboden aan het publiek om op diverse locaties een bloeddrukmeting te doen. In totaal lieten 672 personen op die dag hun bloeddruk meten, van wie 225 bij een prikpunt van MyLab, 197 bij de Times Mall, 90 bij Joshua Medical Center (JMC) en 67 bij de Belastingdienst.

Gemiddelde van 30%

Uit de data die hieruit is verkregen, blijkt dat gemiddeld 30% van alle bezoekers een verhoogde bloeddruk hebben genoteerd. Als grenswaarde voor hoge bloeddruk werd een waarde gehanteerd van >140/90 mmHg.

Van het totaal aantal bezoekers waren 277 mannen en 395 vrouwen. Van de 277 mannen werd bij 87 een verhoogde bloeddruk gemeten, ongeveer 31%. Van de 395 vrouwen lieten 106 een verhoogde bloeddruk noteren, bijna 27%.

De meeste bezoekers waren twintig jaar en ouder, maar er zat ook wel een enkeling bij die in de leeftijdscategorie 15-20 zat.

Slecht gereguleerde bloeddruk

Bij de diverse prikpunten valt ook andere opmerkelijke data te halen. Zo bleek bij JMC dat van alle patiënten die reeds onder behandeling waren voor hypertensie (28 personen), 23 een hoge bloeddruk noteerden, oftewel een percentage van 82,1.

Van de personen die hun bloeddruk kwamen meten en die niet onder behandeling waren (62 personen), bleken zeventien (27,4%) een hoge bloeddruk te hebben geregistreerd.

In de leeftijdscategorie 50-60% (12 personen) noteerden zeven personen (58,3%) een hoge bloeddruk. Over het algemeen kan gesteld worden dat een groot deel van de mensen die reeds onder behandeling waren voor hypertensie, een slecht gereguleerde bloeddruk hadden.

Stille moordenaar

Hypertensie is een stille moordenaar, die zelden symptomen veroorzaakt. Wereldwijd draagt het bij aan 7,5 miljoen overlijdens per jaar. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) helpt de bewustwording over hypertensie aan de vroegtijdige opsporing van hypertensie en een betere zelfzorg.

De American Heart Association en andere gezondheidsorganisaties bevelen iedereen met hypertensie aan om de bloeddruk thuis te monitoren. Bewezen is dat het meten van de eigen bloeddruk resulteert in een betere bloeddrukcontrole.(GFC)