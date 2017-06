HVB: vader laat nog aan méér merken, dat u vader bent

18.jun 2017

Wanneer het zaad geplant wordt, kiemt en groeit de vrucht. Evenzo bij de man die met de vrouw aan zijn zij, het proces van voortplanting continueert.

Jammer dat sommige mannen alleen als verwekker door het leven gaan, waarvan sommige niet eens weten hoeveel kinderen hen pa zouden moeten noemen.

Soms kan men dit gebeuren ook niet helemaal in de schoenen van deze mannen schuiven omdat omstandigheden zoals het beroep, (als soldaat voor een langere periode in een ander werelddeel oorlog voeren) de populariteit van betrokkene, (b.v. celebs) enzovoort, een belemmerende factor zijn . Maar ondanks dat moeten al deze verwekkers alles in het werk stellen, zich doen laten kennen als vader.

Bepaalde vaders denken ook dat wanneer zij elke maand de cheque of het loonzakje aan moeder overhandigen, dat zij het predicaat van een goede vader opgespeld moeten krijgen.

‘Immers moeder kent de huishoudelijke klappen van de zweep, de juiste besteding van de gelden, weinig, voldoende of ruimschoots, zit goed bij haar’, menen deze heren. Ook deze opstelling maakt de man nog niet de vader die hij moet zijn. Het vaderschap houdt heel veel in dan alleen voeden. Ook de opvoeding vanuit een vadersbril, helpen ouders hun kroost beter voor te bereiden, stabiele volwassenen te worden.

Helpt de vader in de huishouding, waardeert hij zijn partner, heeft hij de juiste communicatieve vaardigheden, woont hij ook op hetzelfde adres van kinderen en moeder, heeft hij aandacht voor de schoolprestaties van zijn kinderen maar ook sportbeoefening en andere nuttige bezigheden, komt hij in beschonken toestand of berooid thuis aan of niet, er zijn nog meer vragen waar wij ons zorgen om zouden kunnen maken, als het zulke vaders betreft. Ook vorengenoemde zaken doen opgeld voor zulke Surinaamse vaders. Gelukkig is het aantal verwekkers die zich als serieuze vader gedragen, vele malen groter.

Tegenwoordig maken sommige vaders in Suriname minder gunstige omstandigheden mee, enkelen hebben hun baan verloren, anderen komen niet uit met hun verdiensten, noem maar op. Gelukkig is het economische getij zich aan het keren. Wij klauteren heel langzaam maar zeker uit het dal.

De Hervormings-en Vernieuwingsbeweging wil een ieder die in de positie van vader is oproepen om vooral in deze moeilijke tijd extra aandacht te besteden aan hun nakomelingen. Ze hebben de opvoeding van beide ouders hard nodig.

De verleiding is heel groot dat de jeugd zich aan het gezag van hun ouders en onderwijsgevenden onttrekken. De tijdgeest is een heel andere dan vroeger. De jongeren hebben toegang tot allerlei informatie goed of slecht en hebben coaching nodig, vooral als het negatieve ze aantrekt.

De behoefte om bepaalde dingen te willen doen, wordt hen op zo een subtiele manier gebracht, dat zij de kwade kant ervan niet kunnen inzien. Dan zijn het in deze meer de vaders die hen op het juiste pad moeten houden of brengen.

Weest u daarom een baken voor hen. Een vader waarna zij willen luisteren, eentje waarvan zij zoveel mooie dingen horen, zien, voelen maar ook kunnen aanvoelen. Vaders het zijn uw kinderen.

Maar kinderen op zo een dag van en voor de papa’s is het ook goed hem te laten merken dat je hem – voor zover je het weet – in zijn handel alsook wandel hebt kunnen volgen en dat jullie samen met ma hem prijzen alsook bedanken voor al het goede dat hij voor het gezin en zijn omgeving heeft gedaan.

Op Vaderdag zal het voorgaande hem zeker bijblijven en hem verder binden dit pad niet te verlaten. Als het nou om enkele minpunten of veel positieve zaken gaat, laat pa op deze dag het gevoel hebben, ’mi na pa fu pikin’. Het geeft de vaders/opvoeders die de vadertaken het afgelopen jaar nauwgezet hebben uitgevoerd meer spirit zich te blijven ontfermen over het gezin. De andere vaders die het in mindere mate hebben gedaan, ‘pak de taken van een goede vader op, do your thing’.

De HVB feliciteert de gemeenschap met deze dag in het bijzonder de vaders. Moeder en kinderen verwen hen, laat de liefde van u uitstralen zodat de weerkaatsing van diezelfde liefde of meer van zijn zijde, ook jullie goed zal doen.

De HVB wenst u allen een heel plezierige Vaderdag toe.

(GFC)