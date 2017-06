HVB: Eid Mubarak, voor een beter mens en een betere samenleving

🕔 25.jun 2017

Het woord vasten heeft een aantal betekenissen zoals, beseffen, ontberen, kerkelijk gebod, niet eten (het bekendste), onthouding, en zo zouden wij er nog enkele kunnen opsommen. Wat voor typen vasten het ook mag zijn, lichaam en geest zullen tijdens deze periode zich anders voelen.

In deze situatie zal ook uw denken zich altijd focussen op iets omdat het vasten het regulier functioneren van het menselijk lichaam tijdens deze periode een andere dimensie geeft. Ook het besef dat na het vasten een stukje genoegdoening u te wachten staat, zeker als het om uw geloof gaat, maakt dit gebeuren zo apart.

Bestuursleden van de Hervormings en Vernieuwings Beweging hebben tijdens de Ramadan (de Moslim vastenperiode), onze Moslim zusters en broeders, in een aantal moskeeën uit stad en district bezocht om zodoende ook deze Surinamers een warm hart toe te dragen.

Ook de regering in de persoon van onze minister Mike Noersalim van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezamenlijk met parlementarier Raymond Sapoen voorzitter van de HVB mogen beleven wat de Ramadan voor de belijders van deze Godsdienst betekent en bij dit bezoek gelijk gevraagd wat de eventuele knelpunten van deze geloofsgroep zijn, waarvoor de regering zeker ook een oplossing zal zoeken.

En natuurlijk, na de Ramadan is het feesten. Moslims over de gehele wereld wensen elkaar eventueel ook anderen een Eid Mubarak toe. Het klein Suikerfeest zoals het ook genoemd wordt maakt een aanvang op a.s. zondag 25 juni en kan soms enkele dagen achter elkaar verder gevierd worden.

Ook in Suriname belijdt een groot deel van onze bevolking het Islamgeloof. Aangezien maandag 26 juni 2017 i.v.m. met Eid Ul Fitr een Nationale Vrije dag is, kunnen we stellen dat velen vooral vanwege onze geloofstolerantie naar elkaar toe, dit feest ook samen vieren met de Moslims.

De Surinaamse samenleving staat er bekend om dat wij respect hebben voor onze wederzijdse geloofsovertuigingen en dat andere geloofsgenoten vaak genoeg mee feesten met een festiviteit die een andere religie toebehoort. Deze manier van het respecteren en waarderen van elkaars Godsdiensten heeft recentelijk alvast op bescheiden schaal ook weerklank gevonden bij onze mondiale kerkvorsten, vooral om te voorkomen dat een deel van de hedendaagse terreur een bepaalde religie toegeschreven wordt.

Elke religie praat over devotie, saamhorigheid, behulpzaamheid, liefde en alles wat in het universum positiviteit teweeg moet brengen. In alle grote Godsdiensten huist het monotheisme een heel belangrijk gegeven om ons niet verdeeld te maken of te houden. Extra bidden vóór de aanvang van het Eid Ul Fitr om: een betere wereld te kunnen bewerkstelligen, terrorisme en elke vorm van geweld alsook oorlog tot het verleden te laten behoren, armoede gauw en drastisch te reduceren, de mens te leren liefdevol diens naasten te benaderen, de natuur en het ecologisch evenwicht instand te houden, enzovoort.

Hoe de situatie in Suriname ook moge zijn de uitbundigheid van Bodo (zoals een deel van onze Surinamers het Eid feest noemt) zal, zij het ietwat sober, zeker op bepaalde plaatsen duidelijk te merken zijn. Ook hier zullen aan de vooravond van dit festijn onze Moslimvoorgangers Allah afsmeken dat: het ons allen goed mag gaan, zij ook mogen bidden dat het langzame economische herstel in versneld tempo moet plaatsvinden, onze werkende klasse m.n. de jongeren nog meer dan voorheen de handen flink uit de mouwen moeten steken voor de verdere opbouw van ons geliefd land en dat de regering nog meer inzicht mag krijgen om de condities voor welvaart en welzijn verder gestalte te laten krijgen.

De HVB wenst de Surinaamse samenleving i.h.b. onze Moslim gelovigen een Eid Mubarak toe en zal met de coalitiegenoten maar ook met u allen zoveel als mogelijk inhoud geven aan de gebeden voornoemd.

(GFC)