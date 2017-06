“Hoop op tiental nieuwe plantjes”: bestuiving zeldzame reuzenaronskelk gelukt

🕔 22.jun 2017

Toen midden april in de Plantentuin van Meise twee reuzenaronskelken in bloei stonden, werd een van beide planten bestoven met stuifmeel om eigen planten te kunnen kweken. Uit rode besjes die de plant vormt, blijkt dat de bestuiving gelukt is. “We hopen dat dit proces op termijn een tiental nieuwe planten oplevert”, zegt Manon Van Hoye van de Plantentuin.

De reuzenaronskelk is een zeldzame plant afkomstig uit de tropische regenwouden van Sumatra, waarvan de Plantentuin van Meise er sinds een tiental jaren enkele bezit. Typisch aan de bloei van de plant is dat er zich uit de knol een grote rechtopstaande bloem ontwikkelt die gedurende een drietal dagen een wansmakelijke lijkengeur verspreidt.

Het spektakel is steevast een grote publiekstrekker. Tot nog toe kwamen het afgelopen decennium in Meise al 7 planten tot bloei.

In april stonden in Meise uitzonderlijk 2 reuzenaronskelken tegelijk in bloei. Een van beide planten werd zowel bestoven met stuifmeel van de andere plant als van diepgevroren stuifmeel afkomstig van de Plantentuin van Gent.

“Er hebben zich op de plant inmiddels rode besjes gevormd. Over goed een half jaar zal het zaad uit deze besjes worden gezaaid en zal blijken of het effectief om vruchtbaar zaad gaat en we voor het eerst eigen planten kunnen kweken. Onze medewerkers hopen op een tiental plantjes. Het duurt overigens nog 12 jaar vooraleer een dergelijk nieuw plantje een bloem ontwikkelt”, aldus Van Hoye.(HLN.be)