🕔 11.dec 2017

Het hoogste houten bouwwerk in Azië brandde zondag helemaal af. De oorzaak van de brand in de 16 verdiepingen hoge toren in zuidelijk China is nog niet bekend.

De brand begon in het Lingguan Mansion-complex, een boeddhistisch klooster in de gemeente Mianzhu.

Het klooster is gebouwd tijdens de Ming-dynastie (14e tot en met 17e eeuw). In 2008 stortte het gedeeltelijk in door een aardbeving, en de herstelwerkzaamheden waren nog steeds aan de gang.

A 16-story wooden tower, known as the tallest of its kind in Asia, has caught fire and collapsed at a monastery in SW China’s Sichuan on Sunday. No casualties reported yet. Cause of fire under investigation. pic.twitter.com/8fmPcrrwqu

— People’s Daily,China (@PDChina) 10 december 2017