Hooglandrijsttraining voor bewoners Atjoni en omliggende dorpen

🕔 15.dec 2017

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft aan bewoners van Atjoni en omliggende dorpen de hooglandrijstraining gegeven. Vanwege de grootte van het aantal, ruim 50 personen, is de groep verdeeld geworden in twee delen die respectievelijk op 7 en 8 december de training hebben gevolgd.

Deze training is op verzoek van de Landbouwcoöperatie Boven Suriname onder leiding van Bert Abauna, via het Kabinet van de President verzorgd geworden.

Momenteel is het project “Support to the Improvement of Upland Rice Cultivation in Suriname” in uitvoering met als doel de productie van hooglandrijst in het binnenland te verbeteren met het oog op voedselzekerheid voor binnenlandbewoners.

De resultaten van de tot nu toe uitgevoerde proeven (demonstratieplotten) in districten Brokopondo en Sipaliwini hebben uitgewezen dat de Braziliaanse variëteiten goede resultaten opleveren in Suriname met de juiste teelt- en bemestingstechnieken.

Recentelijk zijn demonstratieplots opgezet te Papatam in het district Marowijne en te Marchallkreek in Brokopondo.

De hooglandrijsttraining is verzorgd geworden door deskundigen van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) en de Voorlichtingsdienst van het Onderdirectoraat Landbouw, die nauw betrokken zijn in het trilateraalproject.

De training bestond zowel uit een theoretisch als praktisch gedeelte.

Na de training kregen de participanten elk een fles Bomorex van het ministerie van LVV met informatie over het verantwoord gebruik ervan, welke ze kunnen gebruiken bij het telen van gewassen.

Bomorex is een biologisch bestrijdingsmiddel gemaakt uit peper, knoflook en mosterd extracten en wordt gebruikt tegen plagen.(GFC)