Homer Simpson komt gevangenis Texas niet in, Hitler’s Mein Kampf blijft welkom

🕔 08.dec 2017

Het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Texas heeft de bibliotheken opgeschoond. Ongewenste titels zijn weggecensureerd, en het resultaat is af en toe verrassend.

De verwijdering van ‘History of Pubs and Pubs Signs’ bijvoorbeeld is begrijpelijk, omdat daarin wordt uitgelegd hoe je alcohol maakt.

De verbanning van ‘The Color Purple’ van Alice Walker omdat daar een verkrachtingsscene in voorkomt? Moeilijk.

Die van Hello Kitty en Harry Potter Film Wizardry zijn alweer wat moeilijker te begrijpen, maar vooruit: het zou mogelijk kunnen zijn verboden spullen te verstoppen in deze boeken omdat er pop-up secties in voorkomen.

‘Where’s Waldo’ van Shakespeare, Homer Simpson’s Little Book of Laziness en Monty Python’s Big Red Book daarentegen lijken tamelijk onverdacht, wat niet gezegd kan worden van My Awakening, waarin een witte Amerikaanse racist pleit voor rassenscheiding.

Ook toegestaan ​​zijn twee boeken van voormalig Ku Klux Klan Grand Wizard David Duke en James Battersby’s The Holy Book of Adolf Hitler, die op Amazon.com wordt omschreven als ‘de Bijbel van het neonazisme en van het esoterisch Hitlerisme‘.

En wat te denken van Hitler’s Mein Kampf, dan wel Satan’s Sorcery Volume I by Rev. Caesar 999 en 100 Great Poems of Love and Lust: geen probleem wanneer criminelen die op hun nachtkastje hebben, vinden de gevangenissen.