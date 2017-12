Hoefdraad verduidelijkt kwestie Smalkalden

🕔 20.dec 2017

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft in De Nationale Assemblee (DNA) duidelijkheid gegeven over de kwestie Smalkalden in het district Para. Volgens de bewindsman bedraagt de schuld die er rust op het terrein niet 16 miljoen euro, maar 5,6 miljoen euro.

Deze kwestie werd in het parlement besproken door het lid Mahindre Jogi van de VHP. Volgens hem bedraagt de schuld in de kwestie Smalkalden 16 miljoen euro. Minister Soewarto Moestadja, coördinator van de regering in DNA, vroeg Hoefdraad om op deze kwestie in te gaan teneinde de onduidelijkheden uit de wereld te helpen.

Minister Hoefdraad las een correspondentie van 4 december dit jaar tussen hem een directielid van De Surinaamsche Bank aan DNA voor. In 2013 is een lening van 10 miljoen euro verstrekt in verband met de aankoop van Smalkalden. Thans rest een obligo van 5.614,778. De looptijd is tot en met december 2019, citeerde de bewindsman uit de correspondentie met de bank.

Als dekking op het krediet is er hypotheek gevestigd op de onroerend goed. Minister Hoefdraad hoopt met de correspondentie met de financiële instelling, duidelijkheid te hebben gegeven.(GFC)