Hoe ongezond is sap?

🕔 11.dec 2017

Het advies is om zo min mogelijk suikerhoudende dranken te drinken. Denk bij suikerhoudende dranken aan limonade, frisdrank en sappen zoals sinaasappelsap, appelsap, grapefruitsap, maar ook zelf geperst sap.

Hoeveel suiker zit er in sap?

In sappen zit net zoveel suiker als in frisdrank. In appelsap en sinaasappelsap zitten bijvoorbeeld zo’n 7 suikerklontjes. Als je sap drinkt krijg je dus ongemerkt veel suiker, en dus calorieën, binnen. Dat leidt makkelijk tot overgewicht. Verder hebben mensen die suikerhoudende dranken drinken een grotere kans op diabetes type 2.

In sap zitten wel wat vitamines, maar die krijg je al genoeg binnen als je 2 stuks fruit eet. In sap zijn bovendien de vezels die in fruit zitten verdwenen.(voedingscentrum.nl)