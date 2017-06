Hoe meer groente en fruit, hoe beter. Of toch niet?

🕔 22.jun 2017

Recent onderzoek wijst uit dat meer groente en fruit de risico’s verkleint op diverse ziekten. Geldt dan: hoe meer groente en fruit, hoe beter? Of zit er een limiet aan? Lees hieronder hoe het precies zit.

Onderzoek over dit onderwerp

Veel Nederlanders halen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en fruit niet. Deze komt neer op twee stuks fruit en 300 gram groente. Uit onderzoek is gebleken dat een dagconsumptie van minstens 560 gram groente en fruit de kans op overlijden laat dalen met 42% in vergelijking met een inname van 80 gram. Dit komt omdat groente en fruit veel belangrijke voedingsstoffen bevatten die de kans op hart- en vaatziekten verminderen.

Meer eten dan aanbevolen hoeveelheid niet per se nodig

Ook laat onderzoek zien dat wanneer je meer eet dan de aanbevolen hoeveelheid van 560 gram groente en fruit het niet per se leidt tot een nog kleinere kans op ziekten. Het is dus niet per se nodig veel meer groente en fruit te eten, uiteraard is het ook niet gelijk ongezond mits je aan het eind van de dag niet veel te veel calorieën binnen krijgt.

Tips om meer groente en fruit te eten

Omdat wij deze aanbevolen dagelijkse hoeveelheden niet halen, zijn hier een aantal tips om het makkelijker te maken.

Bij je ontbijt kun je prima een appel of banaan door je yoghurt of havermout doen. Ook kun je een stuk fruit toevoegen aan je boterham, bijvoorbeeld een boterham met pindakaas en banaan, of met wat aardbeien.

Je kunt bij je lunch makkelijk fruit en groente toevoegen, bijvoorbeeld een omelet met ui of spinazie. Of wat extra ijsbergsla op je broodje met vleeswaren.

Als tussendoortje kun je in plaats van een reep ook snacktomaatjes of worteltjes eten. Hier kun je indien je thuis een blender hebt ook een lekkere smoothie van maken en meenemen voor tussendoor. Dit is een makkelijke manier om bijvoorbeeld banaan en aardbeien binnen te krijgen.(dokterdokter.nl)