Hoe maak ik gezonde pannenkoeken?

🕔 07.dec 2017

Traditioneel wordt de pannenkoek gemaakt met witte bloem, eieren, melk en een beetje boter. Al deze ingrediënten bij elkaar vullen de maag maar een goede volwaardige maaltijd is het eigenlijk niet. Daarvoor mis je vitamines en mineralen uit bijvoorbeeld groenten.

Tips voor een gezondere pannenkoek

Kies in plaats van gewone witte bloem voor volkorenmeel of meergranenmeel. Het bevat meer vezels dan witte bloem en is daardoor gezonder.

Gebruik olie of vloeibare bak- en braadproducten. Hierin zit minder verzadigd vet.

Vul de pannenkoek met lekkere roerbakgroenten bijvoorbeeld, of beleg hem met spinazie en champignons, of aubergine en tomaat.

Zin in zoet? Kies voor fruit. Wie kent niet de variant met appel en kaneel? Maar ook peer, banaan of zelfs abrikozen of vijgen is een bijzonder alternatief voor schenkstroop of suiker.(voedingscentrum.nl)